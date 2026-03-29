به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌ونهمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» شامگاه امروز یکشنبه نهم فروردین‌ماه در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این اجتماع مردمی در حمایت از آرمان های انقلاب اسلامی و با محوریت استغاثه برای تعجیل در ظهور امام زمان (عج) و تجدید بیعت با امام امت حضزت آیت الله سید مجتبی خامنه ای برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این برنامه از ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان مسیر میدان فردوسی تا میدان آیت‌الله کاشانی (مصدق سابق) را طی خواهند کرد.

اجتماع «نحن منتقمون» در روزهای اخیر با حضور گسترده در نقاط مختلف شهر کرمانشاه با استقبال اقشار مختلف مردم همراه بوده است.

برگزارکنندگان این مراسم از عموم مردم دعوت کرده‌اند با حضور در این اجتماع، بار دیگر حمایت خود از آرمان‌های مقاومت و وحدت ملی را به نمایش بگذارند.