به گزارش خبرنگار مهر، سی‌امین اجتماع «نحن منتقمون» امشب یکشنبه ۱۰ فروردین‌ماه با حضور مردم ولایت‌مدار شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

این اجتماع در راستای حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و محکومیت اقدامات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی برنامه‌ریزی شده و اقشار مختلف مردم در آن حضور خواهند داشت.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این تجمع مردمی ساعت ۲۱ امشب آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان حرکت خود را از میدان مرکزی شهر کرمانشاه آغاز خواهند کرد.

مسیر حرکت این اجتماع از میدان مرکزی به سمت چهارراه نوبهار تعیین شده و انتظار می‌رود جمعی از شهروندان، خانواده‌ها و فعالان فرهنگی و اجتماعی در این برنامه حضور پیدا کنند.

این اجتماع در ادامه سلسله برنامه‌های مردمی با عنوان «نحن منتقمون» برگزار می‌شود که با هدف اعلام حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ابراز همبستگی مردمی در محکومیت اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در نقاط مختلف کشور برگزار شده است.