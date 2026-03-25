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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

تأکید فرماندار گرمسار بر آمادگی در برابر بحران؛ تجهیزات افزایش یابد

تأکید فرماندار گرمسار بر آمادگی در برابر بحران؛ تجهیزات افزایش یابد

گرمسار- فرماندار گرمسار با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی و برنامه‌ریزی مناسب توسط دستگاه‌های اجرایی، خواستار تقویت امکانات و تجهیزات این شهرستان برای مقابله با بحران‌های احتمالی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه برگزاری نشست قرارگاه مدیریت بحران شهرستان گرمسار در محل شبکه بهداشت و درمان این شهر به لزوم آمادگی همه دستگاه ها در ایام نوروز و شرایط جنگی تاکید کرد و ادامه داد: قطعا این هماهنگی ها سطح آمادگی نیروها را ارتقا خواهد بخشید.

وی خواستار به روز رسانی امکانات و تجهیزات موثر برای شرایط بحرانی و احتمالی پیش رو در اسرع وقت شد و افزود: دستگاه های عضو موظف هستند تا این آمادگی خود را بهبود بخشند.

فرماندار گرمسار به اطلاع رسانی دقیق و به موقع و دادن هشدارهای لازم به شهروندان تاکید کرد و اظهار داشت: آمادگی شهروندان برای وقوع هر گونه بحران بی‌شک خسارات و تلفات را به حداقل خواهد رساند.

همتی هدف مدیریت بحران را پیشگیری، آمادگی و واکنش سریع برای حفظ جان و امنیت شهروندان دانست و اضافه کرد: همه ظرفیت ها برای تحقق این هدف گذاری در شهرستان باید به کار گرفته شود.

وی افزود: برنامه‌ ریزی های لازم پیرامون نحوه امدادرسانی، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و افزایش سطح آمادگی نیروهای عملیاتی هنگام بروز بحران‌های احتمالی در دستور کار واقع شود.

کد مطلب 6783221

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