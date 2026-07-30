به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان گرمسار ر فرمانداری از انجام اقدامات برای مدیریت بار شبکه و کاهش خاموشی‌ها در گرمسار خبر داد.

وی افزود: با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر، تلاش شده است با توجه به افزایش بار مصرف برق در فصل گرما، ضمن رعایت عدالت در توزیع خاموشی‌ها، کمترین آسیب به مردم و بخش تولید وارد شود.

فرماندار گرمسار با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند مصرف گفت: در روزهای اخیر و در صورت امکان شبکه، با تنظیم زمان‌بندی و کاهش دقایق خاموشی در بازه‌های اوج مصرف، تلاش کرده‌ایم فشار بر مردم کمتر شود اما شرایط شبکه و پایداری آن تعیین‌کننده است و تصمیم‌ها باید با نگاه فنی و واقع‌بینانه اتخاذ شود.

همتی با بیان اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از مسیرهای پایدار مدیریت بحران انرژی است، خاطرنشان کرد: در محور توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان، ظرفیت‌های ایجاد و متقاضیان بخش خصوصی باید به‌ صورت دقیق احصا و گزارش شود. همچنین هوشمندسازی تجهیزات و مدیریت بار، از اولویت‌های جدی برای کنترل پیک مصرف است.

وی بر ضرورت افزایش سطح آمادگی دستگاه‌ها در شرایط خاص تأکید کرد و گفت: با توجه به تغییر شرایط و ضرورت هوشیاری بیشتر، دستگاه‌ها باید امکانات پشتیبان، تجهیزات لازم و ظرفیت‌های بخش خصوصی را شناسایی و شماره تماس‌های اضطراری را در دسترس عموم قرار دهند تا در صورت وقوع حادثه، پاسخ‌گویی سریع انجام شود.

فرماندار گرمسار در ادامه به برخی مسائل حوزه آب و آبخیزداری اشاره کرد و خواستار پیگیری ویژه اعتبارات این بخش شد و افزود: بحران آب موضوعی جدی است و انتظار می‌رود پروژه‌های آب و آبخیزداری، لایروبی و اقدامات حفاظتی با تأمین اعتبار لازم در دستور کار مدیران ادارات مربوطه قرار گیرد.