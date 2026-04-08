  1. استانها
  2. سمنان
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۷

گرمسار آماده رویارویی با هر بحرانی؛ مانورهای سنجش آمادگی برگزار شود

گرمسار آماده رویارویی با هر بحرانی؛ مانورهای سنجش آمادگی برگزار شود

گرمسار- فرماندار گرمسار از برگزاری مانورهای سنجش آمادگی ستاد مدیریت بحران در این شهرستان خبر داد و گفت: گرمسار آماده کامل برای مقابله با انواع بحران‌ها و حوادث احتمالی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب چهارشنبه در مانور سنجش آمادگی ستاد مدیریت بحران در دهیاری روستای نوده اربابی گرمسار با تاکید بر اینکه آمادگی کامل برای مقابله با بحران و حوادث احتمالی در شهرستان وجود دارد، ابراز داشت: در این خصوص برنامه ریزی لازم انجام گرفته است.

وی ادامه داد: هدف برگزاری این قبیل مانورهای ارتقا توان و شناسایی نقاط ضعف و قوت هماهنگی های بین دستگاه های اجرایی با آموزش و تمرین میدانی است.

فرماندار گرمسار با تاکید بر انجام ارزیابی مستمر توان عملیاتی دستگاه ها در ادامه بیان کرد: این برنامه ریزی ها می تواند به خدمات رسانی موثر و سریع هنگام بحران سرعت و دقت بخشد.

همتی به ایجاد شرایط لازم برای افزایش تاب آوری جامعه در هنگام بحران تاکید کرد و افزود: اجرای مانور سنجش آمادگی ادارات و نهادهای عضو مدیریت بحران گرمسار پاسخی به تحقق همین اهداف فوق است.

وی ادامه داد: در این مانورهای نحوه مواجه با بحران، انجام اقدامات صحیح، عملیات امداد و نجات، ارائه کمک های اولیه و ایجاد شرایط ایمن برای اسکان اضطراری مورد تاکید است.

کد مطلب 6795639

    • بهناز زندی IR ۲۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      دفاع از میهن

