به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی، پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای معاونین این اداره‌کل با محوریت مدیریت بحران، بر ضرورت افزایش آمادگی مجموعه بهزیستی برای مواجهه با حوادث احتمالی و حفاظت از جامعه هدف تأکید کرد.

رسولی با اشاره به مسئولیت بهزیستی در قبال گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه اظهار کرد: برنامه‌ریزی دقیق، پیش‌بینی شرایط احتمالی و حفظ آمادگی عملیاتی در همه وضعیت‌ها، برای صیانت از افراد تحت پوشش و مراکز نگهداری ضروری است.

وی رصد به‌موقع موقعیت‌های بحرانی، ایمن‌سازی مراکز، آموزش تیم‌های واکنش سریع و استفاده از ظرفیت‌های استانی و شهرستانی را از محورهای مهم مدیریت بحران در بهزیستی دانست و خواستار پیگیری مستمر این اقدامات از سوی معاونت‌ها و ادارات تابعه شد.

در این نشست، معاونان و مدیران ستادی بهزیستی کردستان نیز گزارش‌ها و پیشنهادهای تخصصی خود را درباره تقویت زیرساخت‌های ایمنی و افزایش هماهنگی بین‌بخشی ارائه کردند.

در پایان جلسه، بر تدوین دستورالعمل‌های عملیاتی و ارتقای مهارت‌های مقابله با بحران با هدف افزایش آمادگی مراکز و مجموعه‌های زیرپوشش تأکید شد.