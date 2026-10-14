  1. استانها
  2. کردستان
۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

بهزیستی کردستان آمادگی مراکز حمایتی برای شرایط بحرانی را تقویت می‌کند

بهزیستی کردستان آمادگی مراکز حمایتی برای شرایط بحرانی را تقویت می‌کند

سنندج- مدیرکل بهزیستی کردستان بر ضرورت ایمن‌سازی مراکز نگهداری، آموزش تیم‌های واکنش سریع و تدوین برنامه‌های عملیاتی برای حفاظت از گروه‌های آسیب‌پذیر در شرایط بحرانی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی، پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای معاونین این اداره‌کل با محوریت مدیریت بحران، بر ضرورت افزایش آمادگی مجموعه بهزیستی برای مواجهه با حوادث احتمالی و حفاظت از جامعه هدف تأکید کرد.

رسولی با اشاره به مسئولیت بهزیستی در قبال گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه اظهار کرد: برنامه‌ریزی دقیق، پیش‌بینی شرایط احتمالی و حفظ آمادگی عملیاتی در همه وضعیت‌ها، برای صیانت از افراد تحت پوشش و مراکز نگهداری ضروری است.

وی رصد به‌موقع موقعیت‌های بحرانی، ایمن‌سازی مراکز، آموزش تیم‌های واکنش سریع و استفاده از ظرفیت‌های استانی و شهرستانی را از محورهای مهم مدیریت بحران در بهزیستی دانست و خواستار پیگیری مستمر این اقدامات از سوی معاونت‌ها و ادارات تابعه شد.

در این نشست، معاونان و مدیران ستادی بهزیستی کردستان نیز گزارش‌ها و پیشنهادهای تخصصی خود را درباره تقویت زیرساخت‌های ایمنی و افزایش هماهنگی بین‌بخشی ارائه کردند.

در پایان جلسه، بر تدوین دستورالعمل‌های عملیاتی و ارتقای مهارت‌های مقابله با بحران با هدف افزایش آمادگی مراکز و مجموعه‌های زیرپوشش تأکید شد.

کد مطلب 6977726

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خداقوت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها