به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر یکشنبه در نشست ستاد پیشگیری، مدیریت و پاسخ به بحران در محل فرمانداری گرمسار با اشاره به بارندگی‌های اخیر و ضرورت مدیریت منابع آبی اظهار کرد: با توجه به جریان سیلاب و حجم آب ورودی، برنامه‌ریزی های لازم برای مهار و هدایت بهینه آب انجام شده است.

وی با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه مدیریت بحران شهرستان افزود: چندین مکان مناسب برای راه‌اندازی ایستگاه‌های اضطراری شناسایی، تجهیز و آماده‌سازی شده و دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی نیز برای مواجهه با شرایط احتمالی در آمادگی کامل قرار دارند.

فرماندار گرمسار با اشاره به استقرار ماشین‌آلات مورد نیاز در نقاط مختلف شهرستان بیان کرد: امکانات و تجهیزات لازم برای واکنش سریع به حوادث احتمالی پیش‌بینی شده تا در صورت بروز بحران، اقدامات امدادی و عملیاتی بدون تأخیر انجام شود.

همتی همچنین بر ضرورت مدیریت بهینه منابع آب و صیانت از حق‌آبه کشاورزان تأکید کرد و یادآور شد: استفاده مناسب از ظرفیت بارندگی‌ها و جریان‌های آبی، در کنار پیشگیری از خسارات احتمالی، باید مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.