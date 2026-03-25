چند محور مواصلاتی دشتی به دلیل طغیان رودخانه های فصلی مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی شهرستان دشتی اظهار کرد: با توجه به بارندگی شدید در سطح شهرستان و بالا آمدن رودخانه های فصلی ، تردد در برخی محورهای مواصلاتی شهرستان با مشکل مواجه شده است.



وی افزود: در حال حاضر محورهای خورموج–چارک، محمدآباد–وراوی و خورموج–لاور شرقی ، شنبه _ باغان به دلیل طغیان آب و برای حفظ ایمنی شهروندان تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.



فرماندار دشتی بیان کرد: از شهروندان و رانندگانی که قصد تردد در این مسیرها را دارند انتظار می‌رود تا زمان عادی شدن شرایط و بازگشایی مسیرها، از محورهای جایگزین استفاده کنند.



وی با اشاره به وضعیت بارندگی در استان بوشهر تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی، بیشترین میزان بارندگی در استان بوشهر مربوط به شهرستان دشتی بوده است.



فرماندار دشتی همچنین بر لزوم رعایت نکات ایمنی و پرهیز از ترددهای غیرضروری و عدم حضور و تجمع در مناطق مستعد وقوع بحران در این شرایط تأکید کرد.

