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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۴۸

چند محور مواصلاتی دشتی به دلیل طغیان رودخانه های فصلی مسدود شد

چند محور مواصلاتی دشتی به دلیل طغیان رودخانه های فصلی مسدود شد

بوشهر- فرماندار دشتی از مسدود شدن چند محور مواصلاتی این شهرستان به دلیل بارندگی شدید و بالا آمدن رودخانه های فصلی خبر داد و از شهروندان خواست تا اطلاع ثانوی از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی شهرستان دشتی اظهار کرد: با توجه به بارندگی شدید در سطح شهرستان و بالا آمدن رودخانه های فصلی ، تردد در برخی محورهای مواصلاتی شهرستان با مشکل مواجه شده است.

وی افزود: در حال حاضر محورهای خورموج–چارک، محمدآباد–وراوی و خورموج–لاور شرقی ، شنبه _ باغان به دلیل طغیان آب و برای حفظ ایمنی شهروندان تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

فرماندار دشتی بیان کرد: از شهروندان و رانندگانی که قصد تردد در این مسیرها را دارند انتظار می‌رود تا زمان عادی شدن شرایط و بازگشایی مسیرها، از محورهای جایگزین استفاده کنند.

وی با اشاره به وضعیت بارندگی در استان بوشهر تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی، بیشترین میزان بارندگی در استان بوشهر مربوط به شهرستان دشتی بوده است.

فرماندار دشتی همچنین بر لزوم رعایت نکات ایمنی و پرهیز از ترددهای غیرضروری و عدم حضور و تجمع در مناطق مستعد وقوع بحران در این شرایط تأکید کرد.

کد مطلب 6783305

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