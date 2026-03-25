دفترامام جمعه دهاقان غیرقابل استفاده شد؛پیگیری امورمردم درمکان جایگزین

حجت الاسلام اصغر رضوانی دهاقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بمباران پایگاه بسیج دهاقان، اظهار کرد: براثربمباران آمریکایی صهیونی پایگاه بسیج دهاقان، دهها خانه آسیب دیده، دونفرقطع عضو، حدود ۳۰ نفرمجروح و سه نفر از اعضای ناحیه بسیج نیز به شهادت رسیده اند.

وی با اشاره به اینکه در اثر این بمباران؛ آسیب جدی به دفتر امام جمعه دهاقان وارد شده است؛ توضیح داد: بر اثر این بمباران، درب های ساختمان شکسته شده و شیشه ها کاملا خرد شده اند، پارتیشن بندی نیز کاملا از بین رفته است.

حجت الاسلام رضوانی دهاقانی توضیح داد: از دیگر آسیب های وارد شده به ساختمان دفتر امام جمعه، می توان به فروریختن سقف کاذب، تخریب دیوار بین اتاق ها و شکستن خیلی موارد دیگر اشاره کرد.

وی همچنین اظهار کرد: شدت این بمباران به گونه ای بوده است که سینک، کابینت و کولر ساختمان از جا کنده شده اند و آسیب جدی به آنها وارد شده است.

امام جمعه دهاقان اصفهان در بخش دیگری از صحبت هایش به میزان خسارت برآورد شده اشاره کرد و گفت: بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان خسارت به ساختمان دفتر امام جمعه وارد شده است.

حجت الاسلام رضوانی دهاقانی پیرامون کارشناسی خسارت‌های جنگ عنوان کرد: لازم است تا کارشناسی‌ها و ارزیابی‌ها بسیار دقیق صورت گیرد تا مبادا برای پرداخت مبلغ پایین خسارت؛ حقی از مردم آسیب دیده از جنگ تضییع شود.

حجت الاسلام رضوانی دهاقانی ضمن اشاره به غیرقابل استفاده بودن دفتر امام جمعه، اظهار کرد: دفتر امام جمعه کاملا غیرقابل استفاده شده است و در حال حاضر برای انجام کارها، برنامه ها و رویکردهای مردمی در یکی از اتاق های مسجد حضرت فاطمه الزهرا اسکان یافته است، تا مبادا خللی در روند انجام کارها، مطالبات مردمی و... ایجاد شود.