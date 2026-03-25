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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۴۱

تصاویر هوایی از حضور باشکوه شبانه مردم ارومیه

تصاویر هوایی از حضور باشکوه شبانه مردم ارومیه

ارومیه - در این فیلم تصاویر هوایی از حضور باشکوه شبانه مردم ارومیه در میدان را چهارشنبه شب می بینید.

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کد مطلب 6783516

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