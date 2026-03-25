https://mehrnews.com/x3bGj7 ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۴۱ کد مطلب 6783516 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۴۱ تصاویر هوایی از حضور باشکوه شبانه مردم ارومیه ارومیه - در این فیلم تصاویر هوایی از حضور باشکوه شبانه مردم ارومیه در میدان را چهارشنبه شب می بینید. دریافت 18 MB کد مطلب 6783516 کپی شد مطالب مرتبط رحمانی: تامین کالاهای اساسی اولویت مدیریت آذربایجان غربی است دهقان: نقشه راه اقتصاد مقاومتی در آذربایجان غربی تهیه میشود محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو امسال اتمام یابد پیش بینی ۵۰۰۰ میلیارد ریال برای اجرای محور سه راهی ایواوغلی تا ماکو برچسبها تجمع مردمی ارومیه جنگ رمضان
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