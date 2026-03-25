محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو امسال اتمام یابد

ارومیه - استاندار آذربایجان‌غربی گفت:

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر چهارشنبه در جلسه بررسی روند اجرای طرح‌های راهسازی شمال استان،اظهار کرد: محور ارتباطی سه‌راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو به‌عنوان یکی از پرترددترین مسیرهای شمال‌غرب کشور نقشی تعیین‌کننده در جریان روان ترانزیت، تأمین زیرساخت‌های تجاری و اتصال کشور به کریدور بین‌المللی ایفا می‌کند.

وی اظهار کرد: مسیری که هرگونه توسعه و بهبود آن می‌تواند شتاب‌دهنده اقتصاد منطقه و تقویت‌کننده جایگاه ایران در شبکه حمل‌ونقل باشد.

رحمانی عنوان کرد: محور ارتباطی سه‌راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو جایگاه قابل توجهی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای مواصلاتی شمال‌غرب کشور دارد.

وی ادامه داد: این محور که بخش قابل‌توجهی از ترافیک تجاری، ترانزیتی و گردشگری منطقه را پوشش می‌دهد، نه‌تنها حلقه اتصال استان‌های شمال‌غرب به منطقه آزاد ماکو محسوب می‌شود، بلکه در عمل بخشی از شریان اصلی ارتباطی ایران با بازارهای بین‌المللی است.

استاندار آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به اهمیت این محور، تأمین منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و بهسازی مسیر سه‌راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو به یکی از اصلی‌ترین مطالبات منطقه تبدیل شده است که با جدیت دنبال می‌شود.

رحمانی افزود: با تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح سه‌راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو تا پایان امسال باید به صورت کامل به اتمام رسانده تا این محور زیربارترافیک برود.

وی بیان کرد: با بهره‌برداری از محور سه‌راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو، موتور توسعه استان شتابی تازه می‌گیرد و روند رشد اقتصادی، تجاری و جابه‌جایی در شمال‌غرب کشور وارد مرحله‌ای پرسرعت‌تر می‌شود.