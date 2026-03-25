به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان روز چهارشنبه در نشست تدوین نقشه راه اقتصاد مقاومتی در آذربایجان ‌غربی افزود: اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می‌شود که هر دستگاه با درک مسئولیت خود، برنامه‌ای روشن، قابل سنجش و دارای اثر ملموس بر بهبود شرایط اقتصادی ارائه کند.

وی اضافه کرد: هدف ما ایجاد هماهنگی، سرعت‌ بخشی به تصمیم‌ها و هدایت ظرفیت‌های استان به سمت بهره‌وری بیشتر است.

سرپرست معاونت اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: پروژه‌هایی که در این مسیر ارائه می‌شوند باید دارای هدف کمی، زمان‌بندی مشخص، شیوه تأمین مالی روشن و دستاورد مشخص در اشتغال‌زایی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی باشند.

در این نشست مقرر شد تمامی دستگاه‌های اجرایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مستندات موردنیاز هر پروژه را شامل عنوان، اهداف کمی، زمان‌بندی، میزان اشتغال‌زایی، اعتبار مورد نیاز و میزان اثرگذاری بر اقتصاد مقاومتی، جهت جمع‌بندی نهایی به معاونت اقتصادی استانداری ارسال کنند.

رهبر معظم انقلاب در پیام‌ نوروزی، امسال را به نام سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری کردند.