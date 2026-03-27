فایننشال تایمز: موضع واشنگتن متزلزل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، این تصمیم در بحبوحه افزایش نگرانی‌ها در مورد افزایش تنش‌ها در خاورمیانه اتخاذ شد که بر بازارهای مالی تأثیر منفی گذاشت و وال استریت بدترین روز خود را از زمان آغاز درگیری تجربه کرد.

بر اساس این گزارش، اعلامیه ترامپ تنها ۱۱ دقیقه پس از پایان معاملات منتشر شد که نشان دهنده حساسیت زمان و تأثیر تحولات سیاسی بر بازارها است.

این اقدام نشان دهنده تردید مداوم در موضع کاخ سفید است که بین تهدید به تشدید احتمالی درگیری نظامی و همزمان تلاش برای باز کردن کانال‌های ارتباطی با تهران برای مهار بحران و پایان دادن به درگیری یک ماهه در نوسان بوده است.