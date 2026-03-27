تیم ملی فوتبال ایتالیا در یک قدمی صعود سخت به جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایتالیا در یکی از حساس‌ترین دیدارهای مرحله نیمه‌نهایی پلی‌آف صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ پقابل ایرلند شمالی قرار گرفت و با نتیجه دو برصفر به پیروزی رسید.

تونالیته و کین برای لاجوردی پوشان گلزنی کردند.

گنارو گتوزو در حالی ایتالیا را رهبری کرد که بازیکنانی نظیر فدریکو کیه‌زا، ماتیا زاکانی، جووانی دی‌لورنزو و جیانلوکا اسکاماکا را به دلیل مصدومیت به همراه نداشت.

در نهایت، ایتالیا با این پیروزی شیرین ۲ بر ۰، حالا باید خود را برای فینال سرنوشت‌ساز پلی‌آف که در تاریخ ۳۱ مارچ و در خارج از خانه مقابل بوسنی و هرزگوین برگزار می‌شود، آماده کند.

بوسنی پس از تساوی یک - یک مقابل ولز توانست در ضیافت پنالتی رقیب خود را شکست دهد و حالا مقابل ایتالیا قرار بگیرد. دیداری که می‌تواند پایان حسرت تلخ ایتالیایی‌ها برای حضور در جام جهانی نیز باشد.

شایان ذکر است سوئد ۳ بریک اوکراین را شکست داد و با توجه به برد دو بر یک لهستان مقابل آلبانی باید مقابل لهستان در یازدهم فروردین ماه بازی کند تا تکلیف دیگر تیم راه یافته به جام جهانی مشخص شود.

برنده بازی سوئد و لهستان که ۱۱ فروردین در ورزشگاه سیوتات والنسیا برگزار می‌شود، در جام جهانی همگروه هلند، ژاپن و تونس خواهد شد.

همچنین تیم ملی اسلواکی در ورزشگاه تهلن پل براتیسلاوا از کوزوو میزبانی کرد و در نهایت با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد.

بنابراین برنده بازی کوزوو و ترکیه که به فینال مرحله پلی آف صعود به جام جهانی راه یافتند در گروه D جام جهانی همگروه آمریکا، پاراگوئه و استرالیا است.

در قسمت D از بازی های مرحله تیمه نهایی پلی آف جام جهانی در قاره سیز هم دانمارک در ورزشگاه کپنهاگن میزبان مقدونیه بود و در نهایت با گل‌های میکل دامسگارد(۴۹) گوستاو ایساکسن(۵۸ و ۵۹) و کریستین نورگارد(۷۵) به برتری رسید.

ضمن اینکه چک در ورزشگاه فورتونا آره‌نا پراگ میزبان ایرلند بود که میزبان پس از تساوی ۲ - ۲ توانست در ضربات پنالتی مقابل ایرلند پیروز شود و راهی فینال این مسیر برای بازی با دانمارک شود.

برنده بازی دانمارک و جمهوری چک هم ۱۱ فروردین در ورزشگاه لتنا پراگ معرفی می‌شود و باید در گروه A جام جهانی به مصاف مکزیک، آفریقای جنوبی و کره جنوبی برود.