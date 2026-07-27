واکنش پیرلو به عدم حضور در تیم ملی/ عشق به ایتالیا وابسته به شغل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایتالیا پس از برکناری جنارو گتوزو هنوز سرمربی جدید خود را نشناخته است. در روز های اخیر مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور با آندره آ پیرلو برای هدایت آتزوری به توافق رسیده بودند اما به دلیل همکاری این مربی با یک سایت شرط بندی، امضای قرارداد انجام نشد.

در همین حال پیرلو با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود نوشت: «در روزهای اخیر با ناراحتی فراوان شاهد بحث‌هایی بودم که پیرامون نام من و احتمال حضورم در جایگاه سرمربی تیم ملی ایتالیا شکل گرفته است.

به احترام نهادها، فدراسیون فوتبال و تمامی افرادی که در این موضوع درگیر هستند، تاکنون ترجیح دادم سکوت کنم. با این حال، احساس می‌کنم لازم است برخی مسائل را روشن کنم.

در طول دوران حرفه‌ای‌ام، ابتدا به عنوان بازیکن و امروز به عنوان مربی، همیشه فعالیت خود را با رعایت کامل قوانین کشورهایی که در آنها کار کرده‌ام و قراردادهایی که امضا کرده‌ام، انجام داده‌ام.

همکاری حرفه‌ای که اخیراً باعث ایجاد حواشی شده، در چارچوب مسیر کاری من در امارات متحده عربی شکل گرفته و صرفاً ماهیتی تجاری و ورزشی دارد.

نسبت دادن معنای سیاسی به این همکاری، به معنای نسبت دادن باورهایی به من است که هرگز بیان نکرده‌ام و هیچ ارتباطی با من ندارد.

می‌خواهم از مالدینی و لئوناردو به دلیل احترام و اعتمادی که به من نشان دادند، تشکر کنم. من توانایی، جدیت و عشقی را که آنها همیشه به فوتبال ایتالیا داشته‌اند، می‌شناسم.

برای من ناراحت‌کننده است که یک تصمیم ورزشی، خیلی سریع به یک بحث عمومی تبدیل شد و در نهایت معناها و نیت‌هایی به شخصیت من نسبت داده شد که متعلق به من نیست.

عشق به ایتالیا به یک سمت یا یک شغل وابسته نیست. این عشق بخشی از تاریخ و هویت من است و همیشه همراه من خواهد بود.»