پیرلو گزینه اصلی هدایت تیم ملی ایتالیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، آندره‌آ پیرلو، ستاره سابق فوتبال ایتالیا، به گزینه مورد علاقه برای هدایت تیم ملی این کشور تبدیل شده است؛ چرا که پائولو مالدینی، مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا، و دستیار او لئوناردو، مشاور فنی برزیلی، امیدوارند با هم‌تیمی سابق خود در میلان همکاری کنند.

روزنامه ایتالیایی «گاتزتا دلو اسپورت» نوشت: پس از تعیین مدیر فنی جدید فدراسیون فوتبال ایتالیا، وضعیت نیمکت تیم ملی می‌تواند روشن‌تر شود؛ پستی که تاکنون در ساختار تیم ملی ایتالیا وجود نداشت.

مالدینی در کنار لئوناردو اکنون مسئولیت انتخاب سرمربی جدید آتزوری را بر عهده دارند؛ فردی که قرار است از ماه سپتامبر و آغاز رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا روی نیمکت تیم ملی ایتالیا بنشیند.

پیش از این، نام‌هایی مانند آنتونیو کونته و روبرتو مانچینی به عنوان گزینه‌های اصلی برای بازگشت به نیمکت ایتالیا مطرح شده بودند. همچنین ایده‌ای جاه‌طلبانه درباره مذاکره با پپ گواردیولا نیز مطرح شده بود، اما گاتزتا دلو اسپورت مدعی شده که پیرلو اکنون یکی از جدی‌ترین گزینه‌ها برای این سمت است.

پیرلو ۴۷ ساله، عضو تیم ملی ایتالیا در جام جهانی ۲۰۰۶ بود؛ تیمی که در آن رقابت‌ها به قهرمانی جهان رسید. او در حال حاضر هدایت تیم یونایتد دبی را بر عهده دارد.

تجربه مربیگری پیرلو تاکنون به دوران حضورش روی نیمکت یوونتوس در فصل ۲۰۲۱-۲۰۲۰ محدود می‌شود؛ دوره‌ای که او توانست با این تیم قهرمان جام حذفی ایتالیا شود. پس از آن، پیرلو در لیگ برتر ترکیه هدایت فاتح کاراگومروک را بر عهده گرفت و مدتی کوتاه نیز سرمربی سامپدوریا بود؛ همکاری‌ای که در اوت ۲۰۲۴ به پایان رسید.