خبر خوش برای هواداران ایتالیا/ گواردیولا گزینه هدایت آتزوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال ایتالیا تلاش خود را برای انتخاب پپ گواردیولا به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور آغاز کرده، اما به نظر می‌رسد متقاعد کردن سرمربی سابق منچسترسیتی برای پذیرش این پیشنهاد مأموریتی بسیار دشوار باشد.

بر اساس گزارش رسانه GOAL، پائولو مالدینی مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا، به همراه لئوناردو مشاور این فدراسیون، در روزهای اخیر راهی بارسلونا شدند و در دیداری حضوری با گواردیولا درباره هدایت تیم ملی ایتالیا مذاکره کردند.

ایتالیایی‌ها پس از پایان همکاری گواردیولا با منچسترسیتی، او را به عنوان گزینه نخست هدایت آتزوری انتخاب کرده‌اند و امیدوارند این سرمربی پرافتخار را برای قبول این مسئولیت متقاعد کنند. انتشار تصویری از مالدینی و لئوناردو در هواپیما هنگام بازگشت به ایتالیا نیز گمانه‌زنی‌ها درباره این مذاکرات را افزایش داده است.

با این حال، فابریتزیو رومانو، خبرنگار سرشناس حوزه نقل‌وانتقالات، اعلام کرده که شانس ایتالیا برای جذب گواردیولا بسیار اندک است. به گفته رومانو، سرمربی اسپانیایی تصمیم گرفته مدتی از فوتبال فاصله بگیرد و زمان بیشتری را در کنار خانواده‌اش سپری کند و در حال حاضر قصد آغاز پروژه‌ای جدید را ندارد.

در همین حال، مدیران فوتبال ایتالیا گزینه‌های جایگزین را نیز در نظر گرفته‌اند. طبق این گزارش، در صورت پاسخ منفی گواردیولا، آندره‌آ پیرلو و روبرتو مانچینی اصلی‌ترین گزینه‌های هدایت تیم ملی ایتالیا خواهند بود.

مانچینی سابقه هدایت تیم ملی ایتالیا و کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های یورو ۲۰۲۰ را در کارنامه دارد و پیرلو نیز یکی از چهره‌های مطرح فوتبال این کشور محسوب می‌شود. انتظار می‌رود فدراسیون فوتبال ایتالیا پس از دریافت پاسخ نهایی گواردیولا، درباره انتخاب سرمربی جدید تصمیم‌گیری کند.