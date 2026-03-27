به گزارش خبرنگار مهر، فرشته بیرانوند صبح امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با بیان اینکه ۵۴۳ اثر به دبیرخانه جشنواره ملی داستان‌نویسی در لرستان ارسال شده است، از آغاز فرایند داوری آثار جشنواره خبر داد.

وی گفت: این آثار در دو بخش داستان کوتاه و داستان بلند از سوی نویسندگان سراسر کشور ارسال شده است.

دبیر اجرایی شانزدهمین جشنواره ملی داستان‌نویسی رضوی در لرستان با اشاره به استقبال گسترده از این دوره جشنواره، اظهار کرد: شرکت‌کنندگان در این رویداد ادبی از طیف‌های متنوع تحصیلی از مقطع دیپلم تا دکتری را شامل می‌شوند که نشان‌دهنده جایگاه ویژه جشنواره در میان اقشار مختلف علاقه‌مند به فرهنگ رضوی هستند.

بیرانوند، افزود: هم‌اکنون آثار رسیده در مرحله داوری قرار دارند و ارزیابی نهایی توسط هیئت داوران متشکل از نویسندگان و منتقدان برجسته کشوری انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در فاصله زمانی مهلت اعلام شده دریافت آثار دو کارگاه ملی داستان‌نویسی «از ایده تا طرح» و شش کارگاه استانی نیز برگزار شد، افزود: این جشنواره فرصتی برای گسترش فرهنگ منور رضوی، کشف استعدادهای نو در عرصه داستان‌نویسی است که بستری را برای خلق آثاری خلاقانه فراهم می‌آورد و طی برگزاری ۱۵ دوره گذشته شاهد خلق آثار فاخر و ماندگاری از سوی نویسندگان مختلف در این جشنواره بوده‌ایم.