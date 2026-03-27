سیستان و بلوچستان رتبه سوم پرورش میگو در کشور

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: استان سیستان و بلوچستان با برخورداری از ۵۴۱ کیلومتر نوار ساحلی در امتداد دریای عمان و سواحل راهبردی مکران، یکی از کم‌نظیرترین ظرفیت‌های جغرافیایی کشور را در اختیار دارد. این پهنه آبی نه‌تنها فرصتی استثنایی برای توسعه آبزی‌پروری فراهم آورده، بلکه بستری برای اشتغال پایدار جوانان بومی و شکوفایی اقتصاد منطقه محسوب می‌شود.

در این میان، پرورش میگو به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه آبزی‌پروری در استان، طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و اکنون به مرحله مطلوبی از بلوغ و بهره‌وری رسیده است. اقلیم گرم و مساعد سواحل مکران، این استان را به تنها منطقه ساحلی کشور تبدیل کرده که ظرفیت انجام سه دوره پرورش میگو در سال را دارد؛ مزیتی که آن را از سایر استان‌های همجوار متمایز می‌سازد.

امسال نیز همزمان با فرارسیدن فصل مناسب، عملیات انتقال میلیون‌ها قطعه بچه‌میگو به مزارع پرورش آغاز شده و مسئولان شیلات استان از افزایش سطح زیر کشت و پیش‌بینی تولید شش هزار تن میگو خبر می‌دهند. در همین زمینه، علی فاتحی جهانتیغ، مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان و جواد غلامی، معاون آبزی‌پروری این اداره کل، جزئیات تازه‌ترین وضعیت این صنعت راهبردی را تشریح کرده‌اند که در ادامه می‌خوانید.

آغاز عملیات انتقال بیش از ۶۰ میلیون قطعه بچه‌میگو در کنارک

علی فاتحی جهانتیغ، مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز عملیات انتقال بیش از ۶۰ میلیون قطعه بچه‌میگو از مراکز تکثیر به استخرهای مزارع پرورش میگوی کنارک اظهار داشت: همزمان با مساعد شدن هوا، فصل پرورش میگو در سواحل استان آغاز شده و امسال این فصل در سواحل مکران یک ماه زودتر از سایر استان‌های ساحلی کشور کلید خورده است.

وی با بیان ظرفیت‌های بالای استان در حوزه آبزی‌پروری افزود: سیستان و بلوچستان با برخورداری از ۵۴۱ کیلومتر نوار ساحلی و ۴۲ هزار هکتار اراضی مستعد، یکی از مستعدترین استان‌های ساحلی کشور برای توسعه آبزی‌پروری محسوب می‌شود.

فاتحی جهانتیغ با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای در این حوزه تصریح کرد: برنامه اصلاح نژاد برای تسریع در رشد و افزایش مقاومت به بیماری‌ها در گونه پرورشی، همچنین ایجاد تنوع گونه‌ای با معرفی گونه‌های جدید، در استان و کشور دنبال می‌شود.

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل اقلیم مناسب، استان سیستان و بلوچستان تنها استان ساحلی کشور است که ظرفیت سه دوره پرورش میگو در سال را دارد.

افزایش ۲۵ درصدی سطح زیر کشت میگو در سیستان و بلوچستان

جواد غلامی، معاون آبزی‌پروری اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان، در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه سطح زیر کشت مزارع پرورش میگو در استان اظهار داشت: امسال سطح زیر کشت پرورش میگو در استان با ۲۵ درصد رشد نسبت به سال گذشته، از یک هزار و ۶۰۰ هکتار به دو هزار هکتار افزایش یافته است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال در دو سایت کشت و صنعت مکاران و سایت پرورش میگوی گواتر، حدود دو هزار هکتار از مزارع آماده‌شده به زیر کشت برود و افزایش تولید قابل توجهی نسبت به پارسال داشته باشیم که برآورد ما تولید حدود شش هزار تن میگو در سال جاری است.

غلامی با اشاره به ظرفیت بالای مراکز تکثیر استان تصریح کرد: مرکز نرس (مرکز تکثیر)، بزرگترین مرکز کشور محسوب می‌شود و ظرفیت تولید حدود ۵۰ میلیون قطعه بچه‌میگو را در هر دوره پرورش داراست.

معاون آبزی‌پروری اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان در پایان تأکید کرد: با توجه به حجم سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در منطقه در حوزه پرورش میگو و آبزی‌پروری، در صورت رفع مشکلات زیرساختی به ویژه در بخش برق و سوخت، ظرفیت تولید به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت و قطعاً استان حرفی برای گفتن در سطح منطقه و کشور خواهد داشت.

گفتنی است هم‌اکنون سیستان و بلوچستان رتبه سوم تولید و پرورش میگو در کشور را به خود اختصاص داده است.