به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسی از آماده بهرهبرداری بودن هزار و ۲۸۱ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در نقاط شهری تحت پوشش این اداره کل در شمال سیستان و بلوچستان خبر داد.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این پروژهها در ۱۳ شهرستان نیمه شمالی استان سیستان و بلوچستان و در راستای تامین مسکن برای مردم نیازمند و ایجاد زیرساختهای عمرانی و خدماتی در منطقه اجرا شده است که تاثیرات زیادی در رفع مشکلات مسکن در این مناطق خواهد داشت.
وی ابراز داشت: هر یک از این واحدهای مسکونی ۱۰۰ مترمربع خالص زیربنا دارند و با افتتاح این واحدها، بیش از ۵ هزار و ۱۲۴ نفر از مردم استان به سرپناهی ایمن و استاندارد دست خواهند یافت.
پارسی افزود: تاکنون بیش از ۵ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در نقاط شهری تحت پوشش این اداره کل در ۱۳ شهرستان به بهرهبرداری رسیده است و این طرح همچنان در حال گسترش است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر ۲۴ هزار و ۳۷۷ واحد مسکونی در نقاط شهری استان نیز تخصیص پروژه شدهاند که بهطور متوسط ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ادامه داد: این پروژهها علاوه بر حل مشکل مسکن زمینه اشتغال برای بیش از ۲۲ هزار نفر را فراهم کردهاند و با تکمیل و بهرهبرداری از آنها، فرصتهای شغلی جدیدی در این مناطق ایجاد خواهد شد.
وی تاکید کرد: طرح نهضت ملی مسکن نه تنها تامین مسکن برای اقشار کمدرآمد را هدف قرار داده بلکه با ارتقاء زیرساختهای عمرانی و اجتماعی گامی موثر در توسعه پایدار این خطه بشمار می رود.
پارسی خاطر نشان کرد: همچنین این طرح علاوه بر تامین سرپناه برای هزار خانوار کمدرآمد نقشی کلیدی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دارد. و با تقویت بخشهای تولیدی و خدماتی در هر منطقه چرخهای از تولید، اشتغال و بهبود کیفیت زندگی را ایجاد میکند.
