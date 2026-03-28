۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

۱۲۸۱ واحد مسکن ملی در شمال سیستان و بلوچستان آماده بهره‌برداری است

زاهدان - مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از آماده بهره‌برداری بودن هزار و ۲۸۱ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در نقاط شهری تحت پوشش این اداره کل در شمال استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسی از آماده بهره‌برداری بودن هزار و ۲۸۱ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در نقاط شهری تحت پوشش این اداره کل در شمال سیستان و بلوچستان خبر داد.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این پروژه‌ها در ۱۳ شهرستان نیمه شمالی استان سیستان و بلوچستان و در راستای تامین مسکن برای مردم نیازمند و ایجاد زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی در منطقه اجرا شده است که تاثیرات زیادی در رفع مشکلات مسکن در این مناطق خواهد داشت.

وی ابراز داشت: هر یک از این واحدهای مسکونی ۱۰۰ مترمربع خالص زیربنا دارند و با افتتاح این واحدها، بیش از ۵ هزار و ۱۲۴ نفر از مردم استان به سرپناهی ایمن و استاندارد دست خواهند یافت.

پارسی افزود: تاکنون بیش از ۵ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در نقاط شهری تحت پوشش این اداره کل در ۱۳ شهرستان به بهره‌برداری رسیده است و این طرح همچنان در حال گسترش است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر ۲۴ هزار و ۳۷۷ واحد مسکونی در نقاط شهری استان نیز تخصیص پروژه شده‌اند که به‌طور متوسط ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ادامه داد: این پروژه‌ها علاوه بر حل مشکل مسکن زمینه اشتغال برای بیش از ۲۲ هزار نفر را فراهم کرده‌اند و با تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها، فرصت‌های شغلی جدیدی در این مناطق ایجاد خواهد شد.

وی تاکید کرد: طرح نهضت ملی مسکن نه تنها تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد را هدف قرار داده بلکه با ارتقاء زیرساخت‌های عمرانی و اجتماعی گامی موثر در توسعه پایدار این خطه بشمار می رود.

پارسی خاطر نشان کرد: همچنین این طرح علاوه بر تامین سرپناه برای هزار خانوار کم‌درآمد نقشی کلیدی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دارد. و با تقویت بخش‌های تولیدی و خدماتی در هر منطقه چرخه‌ای از تولید، اشتغال و بهبود کیفیت زندگی را ایجاد می‌کند.

    IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      به کی دادید؟؟

    پربازدیدها

    پربحث‌ها