ارائه بیش از ۱۳۶ هزار خدمت رایگان دامپزشکی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سرگزی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: رزمایش‌های جهادی در استان با هدف تقویت پوشش واکسیناسیون، ارتقای مراقبت‌های بهداشتی دام، پیشگیری از بیماری‌های دامی و افزایش دسترسی دامداران مناطق کم‌برخوردار به خدمات دامپزشکی اجرا می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه پراکندگی جمعیت دامی در نقاط مختلف استان، مدیریت بیماری‌ها را با چالش جدی مواجه می‌کند، افزود: اگر اقدامات پیشگیرانه در بازه‌های زمانی تعیین‌شده انجام نشود، احتمال بروز و گسترش بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک افزایش یافته و تبعات آن می‌تواند برای تولیدات دامی استان قابل توجه باشد.

سرگزی با ارائه گزارشی از عملکرد تیم‌های جهادی دامپزشکی، اعلام کرد: در یکسال گذشته، ده‌ها روستا و منطقه صعب‌العبور تحت پوشش این خدمات قرار گرفته‌اند و گروه‌های اعزامی متشکل از کارشناسان بخش دولتی و خصوصی، در قالب اکیپ‌های عملیاتی در این مناطق حضور یافته‌اند.

مدیرکل دامپزشکی استان گفت: ارائه این خدمات علاوه بر تأمین امنیت بهداشتی دام، موجب افزایش امید، رضایتمندی و ایجاد انگیزه در میان دامداران شده و نقش موثری در تقویت اقتصاد روستایی و پایداری جمعیت در مناطق محروم داشته است.

به گفته سرگزی، در جریان این رزمایش‌ها، عملیات‌هایی شامل واکسیناسیون گسترده دام سنگین و سبک علیه بیماری‌های اولویت‌دار، سم‌پاشی جایگاه دام، پایش و مراقبت فعال بیماری‌ها، ویزیت و درمان رایگان، توزیع داروی رایگان و برگزاری دوره‌های آموزشی برای دامداران انجام شده است.

وی افزود: تداوم این خدمات، به‌ویژه در حوزه واکسیناسیون و پایش بهداشتی، نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی استان دارد؛ چرا که پیشگیری، اصلی‌ترین راهکار برای کنترل بیماری‌های دامی و حمایت از زنجیره تولید پروتئین در سیستان و بلوچستان است.

غلامرضا سرگزی با تشریح ابعاد اجرایی رزمایش‌های جهادی دامپزشکی در سیستان و بلوچستان گفت: برای پوشش کامل مناطق هدف، ۸۳ اکیپ عملیاتی شامل کارشناسان دولتی و بخش خصوصی تشکیل شد و این تیم‌ها با حضور میدانی در روستاها و نقاط صعب‌العبور، خدمات پیشگیرانه و بهداشتی را در گستره وسیعی ارائه کردند.

به گفته وی، تاکنون تعداد ۲۴۳ از روستاهای استان تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند و با توجه به پراکندگی بالای جمعیت دامی، این حضور میدانی نقش مهمی در کاهش ریسک بیماری‌ها و افزایش دسترسی دامداران به خدمات دامپزشکی داشته است.

مدیرکل دامپزشکی استان با اشاره به عملکرد عملیاتی این رزمایش‌ها افزود: در جریان اجرای مأموریت، ۲۵۷۹۰ از جایگاه‌های دام و ۲۶۳۰۱ راس دام سم‌پاشی و ضدعفونی شد و واکسیناسیون ۱۰۰۲۲۵ دام سنگین و سبک علیه بیماری‌های اولویت‌دار به‌صورت متمرکز انجام گرفت. علاوه بر آن، تیم‌ها اقدام به پایش فعال بیماری‌ها، ۲۴۹۶ مورد ویزیت و درمان رایگان دام‌ها، توزیع دارو و ارائه آموزش‌های تخصصی به دامداران کردند.

سرگزی تأکید کرد: این مجموعه اقدامات، ضمن ارتقای سطح ایمنی جمعیت دامی، در پایداری تولید و حفظ امنیت غذایی استان نقشی تعیین‌کننده دارد.