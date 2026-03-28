به گزارش خبرنگار مهر سید مهدی حسینی صبح شنبه به خبرنگاران گفت: تاکنون ۸۸۸ هزار و ۳۴۶ خانوار استان از اعتبار بیش از سههزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیک بهرهمند شدهاند.
معاون امور اجتماعی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان افزود: مرحله سوم طرح کالابرگ از پانزدهم اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده و بخش قابل توجهی از خانوارهای مشمول در استان از اعتبار تخصیصی خود استفاده کردهاند.
وی بیان کرد: میانگین بهرهمندی خانوارهای تحت پوشش در این مرحله حدود سهمیلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
حسینی با اشاره به همکاری دستگاههای اجرایی در اجرای طرح اظهار داشت: راهبری مجموعه استانداری و همراهی اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و اتاق اصناف استان نقش مؤثری در تحقق اهداف طرح و تسهیل تأمین کالا داشته است.
وی همچنین از استمرار پاسخگویی به شهروندان در زمینه یارانهها و کالابرگ خبر داد و افزود: شهروندان میتوانند برای دریافت اطلاعات و طرح پرسشهای خود با شماره ۰۲۱۶۳۶۹ از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب تماس بگیرند.
معاون امور اجتماعی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: برای ثبت و پیگیری شکایات نیز سامانه تلفنی ۱۲۴ و سامانه اینترنتی به نشانی zrm.mcls.gov.ir فعال است.
