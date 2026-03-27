به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی شامگاه پنجشنبه در اجتماع مردم رشت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت، اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم با تأکید و حتمیت می‌فرماید هرکس خدا را یاری کند، یاری می‌شود، اما شرط آن سبک بودن و آمادگی برای حضور در میدان است.

وی با اشاره به واقعه غزوه تبوک در سال نهم هجری، افزود: وقتی پیامبر اسلام (ص) فراخوان جنگ داد، برخی به بهانه گرمی هوا، فصل برداشت محصول و سختی مسیر، از حرکت بازماندند و خداوند آیه «ما لَکُمْ إِذا قیلَ لَکُمُ انْفِرُوا فی سَبیلِ اللَّهِ» را نازل کرد که مؤمنان را به خاطر سنگینی کردن در برابر یاری دین خدا سرزنش می‌نماید.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه خداوند در ادامه این آیه، مفسران در دنیا و عذاب آخرت را وعده می‌دهد، خاطرنشان کرد: ما باید تا ظهور حضرت ولی عصر (عج) سبک باشیم و در میدان بمانیم و از دفاع از دین خدا و نیازهای جامعه اسلامی خسته نشویم.

سرهنگ پاسدار امینی با اشاره به انحراف بنی‌اسرائیل پس از نجات از فرعون، تصریح کرد: امت نوح بعد از اینکه از طوفان نجات پیدا کردند ۳۰ سال بعد منحرف شدند و بنی‌اسرائیل بعد از اینکه معجزات پیامبر را دیده و از نیل به سلامت عبور کردند، گوساله پرست شدند. امت پیامبر اسلام (ص) نیز پیکر مطهر ایشان را تنها گذاشتند.

وی با اشاره به انقلاب‌های منطقه در تاریخ معاصر، گفت: پاکستان خود را جمهوری اسلامی نامید، عربستان خود را ام‌القرای جهان اسلام خواند و مردم عراق به پشتوانه مرجعیت نجف انقلاب کردند، اما همه این حرکت‌ها یا در مکتب و یا در رهبران دچار انحراف شدند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران پس از ۴۷ سال همچنان ریشه‌دار و استوار است، افزود: این انقلاب از مرزهای جغرافیایی سیاسی جمهوری اسلامی فراتر رفته و این عزت به مستضعفان منطقه نیز انتقال یافته است .

سرهنگ پاسدار امینی با اشاره به نقش امام شهیدمان در ماندگاری انقلاب، خاطرنشان کرد: امروز هر گروه کوچک و بزرگ جبهه مقاومت با هر آنچه در اختیار دارد، به سر آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها می‌زند و رمز این ماندگاری، رهبری بزرگ و امت بزرگ است.

وی با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س)، تصریح کرد: از ۱۴ معصوم، ۱۳ نفرشان شأن امامت داشتند، اما حضرت فاطمه (س) با شأن امت، خود به تنهایی امت علی بن ابی‌طالب (ع) شد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه موشک‌ها، فناوری هسته‌ای و جبهه مقاومت امروز مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران هستند، گفت: با این مؤلفه‌های قدرت، با هیچ کسی مذاکره نمی‌کنیم.

سرهنگ پاسدار امینی با اشاره به جنگ صفین و نقش معاویه در تصرف آب، افزود: در جنگ صفین که ۸ ماه طول کشید، ۹۰ هزار نفر از سپاه امیرالمؤمنین (ع) به شهادت رسیدند و بیش از ۱۱۰ هزار نفر از سپاه معاویه به هلاکت رسیدند.

وی با بیان روایتی از آخرین روزهای جنگ صفین، خاطرنشان کرد: وقتی مالک اشتر به خیمه معاویه نزدیک می‌شد، دشمن قرآن بر سر نیزه کرد و صدای سازش و مذاکره در سپاه علی (ع) بلند شد. امام راحل فرمودند یاران امیرالمؤمنین از یاران رسول خدا بهتر بودند و پای عهد خود ماندند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در پایان تأکید کرد: امروز دشمن در دریا، فضا و هوا از ما به سختی شکست خورده است. ما انقلابی هستیم و تا پای جان بر عهدی که با امام شهید بستیم، می‌مانیم.