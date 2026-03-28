دریافت 38 MB کد مطلب 6785970 https://mehrnews.com/x3bHkc ۹ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۳۹ کد مطلب 6785970 فیلم جامعه فیلم جامعه ۹ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۳۹ اصابت پرتابه تروریستها به حیاط خانه مسکونی در غرب تهران گزارش خبرنگار مهر از اصابت پرتابه تروریستهای آمریکایی-صهیونی به غرب تهران را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط امدادرسانی هلالاحمر بروجرد به مناطق آسیبدیده از حملات دشمن منبع آب هفتکل مورد حمله هوایی دشمن متجاوز قرار گرفت «وحید امیری» به پویش داوطلبان هلالاحمر پیوست گزارش خبرنگار مهر از اصابت پرتابه دشمن به مناطق مسکونی شمال غرب تهران برچسبها زخم جنگ حمله تروریستی حمله به تهران حمله به ایران حمله رژیم صهیونیستی به ایران جنگ رمضان
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