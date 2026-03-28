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کد مطلب 6785970
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۹ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۳۹

اصابت پرتابه تروریست‌ها به حیاط خانه مسکونی در غرب تهران

اصابت پرتابه تروریست‌ها به حیاط خانه مسکونی در غرب تهران

گزارش خبرنگار مهر از اصابت پرتابه تروریست‌های آمریکایی-صهیونی به غرب تهران را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • به IR ۰۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      2 4
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      چرا با پدافند هوایی ساقط نمی شود
    • IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      2 2
      پاسخ
      اگر آمریکا مایل به صلح با ایران نیست بخشی از حملات به طور مستقیم به خاک آمریکا انجام شود . ایجاد هول و هراس جنگ در آمریکا در عقب نشینی آمریکا موثر است

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