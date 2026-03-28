به گزارش خبرنگار مهر، وحید امیری، کاپیتان اسبق تیم پرسپولیس و بازیکن تیم ملی فوتبال ایران عصر شنبه با حضور در جمعیت هلال‌احمر لرستان، ضمن تقدیر از تلاش‌های نیروهای امدادی، به پویش «ایران ما» سازمان داوطلبان هلال‌احمر پیوست.

وحید امیری همچنین با حضور در دفتر جمعیت هلال‌احمر استان لرستان، با مدیرعامل و جمعی از معاونین این مجموعه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، امیری ضمن قدردانی از زحمات شبانه‌روزی نیروهای داوطلب و امدادگر هلال‌احمر لرستان، بر اهمیت فعالیت‌های داوطلبانه در جامعه تأکید کرد.

وی همچنین ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع فعالان حوزه داوطلبی، آمادگی خود را برای همراهی و حمایت از برنامه‌های این جمعیت اعلام کرد.

در پایان این دیدار، وحید امیری با پوشیدن کاور جمعیت هلال‌احمر، به طور رسمی‌به پویش «ایران ما» که توسط سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر برگزار می‌شود، پیوست تا در این امر خداپسندانه مشارکت کند.

این اقدام با هدف ترویج فرهنگ داوطلبی و جلب مشارکت‌های مردمی در راستای خدمت‌رسانی به نیازمندان صورت گرفته است.