به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «Japan Times» با انتشار گزارشی نوشت در کنار غولهای سنتی صنایع دفاعی مانند لاکهید مارتین و بوئینگ، اکنون شرکتهای نوظهور فناوری نظیر پالانتیر، آنتروپیک و اندوریل نیز به صورت فعال در پشتیبانی از تجاوز نظامی به خاک ایران مشارکت دارند. به عقیده کارشناسان، این تحول بیانگر تغییر ماهیت جنگها به سوی وابستگی عمیقتر به زیرساختهای دیجیتال، داده و هوش مصنوعی است.
پلتفرم «Maven» متعلق به پالانتیر در تحلیل دادههای میدانی و پشتیبانی اطلاعاتی عملیات علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
همچنین سامانههای هوش مصنوعی توسعهیافته توسط شرکت آنتروپیک در برخی فرآیندهای عملیاتی به کار رفته شدهاند.
در حوزه مقابله با پهپادها نیز شرکت اندوریل اعلام کرده که یکی از سامانههای اصلی دفاعی آمریکا در برابر پهپادهای دوربرد شاهد را تأمین میکند.
