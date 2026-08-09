به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا ندرلو با اشاره به اجرای برنامه مدیریت محله‌محور در استان زنجان اظهار کرد: این برنامه بر اساس ابلاغ وزارت کشور از مهرماه سال گذشته در سراسر کشور آغاز شده و با هدف تحقق عدالت اجتماعی، افزایش مسئولیت‌پذیری شهروندان، ارتقای سرمایه اجتماعی و جلب مشارکت مردم در اداره امور محلات طراحی شده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته طرح‌های مختلفی در زمینه توسعه محله‌ای، توانمندسازی اجتماعی و مشارکت مردم اجرا شده بود، اما با رویکرد دولت چهاردهم، این برنامه‌ها در قالب ساختاری واحد و منسجم تحت عنوان «مدیریت محله‌محور» ساماندهی شده‌اند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان تصریح کرد: این برنامه بر خوداتکایی، مشارکت مردمی و استفاده از ظرفیت‌های محلی استوار است و هدف آن ایجاد محله‌هایی پویا، ایمن، پایدار و برخوردار از مشارکت فعال شهروندان است؛ به‌گونه‌ای که مردم در شناسایی مسائل، برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، اجرا و ارزیابی اقدامات مرتبط با محله خود نقش مستقیم داشته باشند.

ندرلو با اشاره به محوریت مساجد در اجرای برنامه مدیریت محله‌محور ادامه داد: با توجه به همزمانی ابلاغ این برنامه با طرح‌های مشابه از جمله طرح محله، طرح مسجد، طرح محراب، طرح کرامت و طرح محلات اسلامی، استانداری زنجان با همکاری نماینده ولی‌فقیه در استان، سپاه و سایر دستگاه‌های متولی، این ظرفیت‌ها را در قالب مدیریت محله‌محور تجمیع کرده است تا ضمن جلوگیری از موازی‌کاری، زمینه هم‌افزایی بیشتر دستگاه‌ها فراهم شود.

وی بیان کرد: در همین راستا شورای راهبری استان، کمیته‌های تخصصی، کمیته‌های حمایت و راهبری شهرستان‌ها و شوراهای پیشرفت محلات تشکیل شده و ساختار اجرایی این برنامه در سراسر استان مستقر شده است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان با بیان اینکه ۱۵۴ محله استان شامل ۱۱۹ محله شهری و ۳۵ محله روستایی زیر پوشش این برنامه قرار دارند، گفت: مدیران محلات و اعضای شوراهای پیشرفت محله به عنوان حلقه واسط میان مردم و دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند و با بهره‌گیری از ظرفیت معتمدان، نخبگان، سمن‌ها، خیریه‌ها، شوراهای اسلامی، دهیاران، شهرداران، پایگاه‌های بسیج، مراکز بهداشت و دیگر ظرفیت‌های محلی، مسائل هر محله را شناسایی و برای رفع آنها پیگیری می‌کنند.

وی افزود: برای اجرای این برنامه ۱۲ کمیته مردمی و ۱۲ کمیته متناظر دولتی تشکیل شده و فرمانداران به عنوان رئیس شورای پیشرفت محلات و شهرداران به عنوان دبیر شورا، مسئولیت هماهنگی اجرای طرح را در شهرستان‌ها بر عهده دارند.

ندرلو با تأکید بر اینکه محلات کم‌برخوردار استان در اولویت اجرای این برنامه قرار دارند، اظهار کرد: مسائل اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، خدماتی، سلامت، حمایتی و حتی تولیدی محلات در قالب ساختار مدیریت محله‌محور شناسایی و با مشارکت مردم و دستگاه‌های مسئول پیگیری می‌شود.

وی یکی از مهم‌ترین اهداف این برنامه را ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: دستگاه‌ها باید خدمات و برنامه‌های خود را در چارچوب مدیریت محله‌محور ارائه کنند، چراکه ضعف هماهنگی میان دستگاه‌ها یکی از چالش‌های مهم در حوزه اجتماعی است و این طرح می‌تواند زمینه رفع این مشکل و افزایش اثربخشی اقدامات را فراهم کند.