سردار رضایی: روحیه انقلابی پلیس تابلوی مجموعه انتظامی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان یزد اظهار کرد: خداوند توفیق داد تا در خدمت عالم مجاهدی مانند شما که همرزم قائد شهید امت بودید حضور پیدا کنیم.

وی افزود: انتظامی کشور در کنار دیگر نیروهای مسلح ضمن حفظ وظیفه اصلی خود؛ به عنوان حافظ دفاع از انقلاب و امنیت مردم تلاش می‌کند اقدامات خود را در این مسیر به سرانجام برساند.

جانشین کل انتظامی کشور با بیان اینکه پلیس در سراسر کشور و برای خدمت به مردم حضوری فعال دارد گفت: پلیس ماموریت‌های خود را طوری تنظیم کرده که ضمن دفاع از کشور و داشتن آمادگی لازم برای مقابله با هرگونه تهدیدی، خدمات انتظامی را به خوبی به ملت ارائه کند.

سردار رضایی با بیان اینکه مجموعه انتظامی؛ نیروی مقاومت کشور است و امنیت داخلی را به خوبی تأمین کرده تصریح کرد: یکی از ماموریت‌های پلیس در این ایام ماموریت اربعین در چندین مرز کشور بود که با برنامه‌ریزی و اقدامات خوب انتظامی در این ایام بیش از ۶ میلیون تردد بدون هیچ گونه مشکل خاصی از مرزهای کشور رقم خورد.

جانشین کل انتظامی کشور با بیان اینکه با اشراف اطلاعاتی و تلاش‌های شبانه روزی مأموران پلیس، هیچ گونه افزایشی در حوزه جرایم نداشتیم گفت: امروز روحیه انقلابی ماموران پلیس، تابلوی مجموعه انتظامی کشور است.