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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۱

سردار رضایی: روحیه انقلابی پلیس تابلوی مجموعه انتظامی کشور است

سردار رضایی: روحیه انقلابی پلیس تابلوی مجموعه انتظامی کشور است

یزد- جانشین فرمانده کل انتظامی کشور روحیه انقلابی پلیس را تابلوی مجموعه انتظامی دانست و گفت: با تلاش شبانه‌روزی مجموعه انتظامی در این ایام هیچ گونه افزایشی در حوزه جرایم نداشتیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان یزد اظهار کرد: خداوند توفیق داد تا در خدمت عالم مجاهدی مانند شما که همرزم قائد شهید امت بودید حضور پیدا کنیم.

وی افزود: انتظامی کشور در کنار دیگر نیروهای مسلح ضمن حفظ وظیفه اصلی خود؛ به عنوان حافظ دفاع از انقلاب و امنیت مردم تلاش می‌کند اقدامات خود را در این مسیر به سرانجام برساند.

جانشین کل انتظامی کشور با بیان اینکه پلیس در سراسر کشور و برای خدمت به مردم حضوری فعال دارد گفت: پلیس ماموریت‌های خود را طوری تنظیم کرده که ضمن دفاع از کشور و داشتن آمادگی لازم برای مقابله با هرگونه تهدیدی، خدمات انتظامی را به خوبی به ملت ارائه کند.

سردار رضایی با بیان اینکه مجموعه انتظامی؛ نیروی مقاومت کشور است و امنیت داخلی را به خوبی تأمین کرده تصریح کرد: یکی از ماموریت‌های پلیس در این ایام ماموریت اربعین در چندین مرز کشور بود که با برنامه‌ریزی و اقدامات خوب انتظامی در این ایام بیش از ۶ میلیون تردد بدون هیچ گونه مشکل خاصی از مرزهای کشور رقم خورد.

جانشین کل انتظامی کشور با بیان اینکه با اشراف اطلاعاتی و تلاش‌های شبانه روزی مأموران پلیس، هیچ گونه افزایشی در حوزه جرایم نداشتیم گفت: امروز روحیه انقلابی ماموران پلیس، تابلوی مجموعه انتظامی کشور است.

کد مطلب 6912288

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