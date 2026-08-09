مرکز غیرمجاز جراحی بینی در کرمانشاه تعطیل و پلمب شد

فریبرز ظهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر از تعطیلی و پلمب یک مرکز غیرمجاز ارائه‌دهنده خدمات جراحی زیبایی بینی در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای اجرای برنامه‌های مستمر نظارت بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی و زیبایی و با هدف صیانت از سلامت شهروندان انجام شد.

وی افزود: کارشناسان واحد نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در جریان یک بازدید سرزده که روز جمعه انجام شد، یک مرکز غیرمجاز ارائه‌دهنده خدمات جراحی بینی را شناسایی کردند که در آن اعمال جراحی زیبایی توسط فرد فاقد صلاحیت پزشکی انجام می‌شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: پس از شناسایی این مرکز و انجام بررسی‌های کارشناسی، مشخص شد فعالیت آن بدون دریافت مجوزهای قانونی و خارج از ضوابط و استانداردهای ابلاغی انجام می‌شود.

ظهرابی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود و ضرورت پیشگیری از آسیب به سلامت مراجعه‌کنندگان، موضوع با هماهنگی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی پیگیری شد و در نهایت این مرکز تعطیل و پلمب شد.

وی با تأکید بر اهمیت برخورد با مداخلات غیرمجاز در امور پزشکی گفت: انجام اعمال جراحی زیبایی توسط افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای می‌تواند سلامت و ایمنی مراجعان را با خطرات و عوارض جدی مواجه کند و به همین دلیل برخورد با چنین مواردی با جدیت دنبال می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: نظارت بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی و زیبایی محدود به ساعات اداری نیست و کارشناسان معاونت درمان در صورت ضرورت، بازدیدهای سرزده را در روزهای تعطیل و خارج از ساعات کاری نیز انجام می‌دهند.

ظهرابی تأکید کرد: شناسایی مراکز فاقد مجوز و برخورد قانونی با افرادی که بدون داشتن صلاحیت حرفه‌ای در امور پزشکی و درمانی مداخله می‌کنند، با هدف حفظ سلامت عمومی به صورت مستمر و قاطع ادامه خواهد داشت.

وی از شهروندان خواست پیش از دریافت هرگونه خدمات درمانی و زیبایی، از مجاز بودن مرکز ارائه‌دهنده خدمت و همچنین صلاحیت حرفه‌ای فرد ارائه‌کننده خدمات اطمینان حاصل کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: شهروندان در صورت مشاهده فعالیت‌های غیرمجاز درمانی و زیبایی یا داشتن هرگونه شکایت می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یا واحد رسیدگی به شکایات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گزارش کنند.

ظهرابی در پایان با هشدار نسبت به پیامدهای دریافت خدمات پزشکی از افراد فاقد صلاحیت، گفت: برخی عوارض ناشی از خدمات درمانی و زیبایی غیرمجاز ممکن است جبران‌ناپذیر باشد؛ بنابراین شهروندان نباید سلامت خود را فدای تبلیغات، قیمت‌های پایین یا وعده‌های غیرواقعی کنند و خدمات پزشکی و زیبایی را صرفاً از مراکز مجاز و افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای دریافت کنند.