به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم قریشی جانشین سازمان بسیج مستضعفین در آیین تکریم و معارفه معاونین نمایندگی ولی فقیه در این سازمان، با تقدیر از زحمات معاونین سابق و آرزوی موفقیت برای معاونین جدید، بر جایگاه حساس و نقش راهبردی این نهاد در صیانت از ارزش‌های انقلاب تأکید کرد و اظهار داشت: مجموعه نمایندگی ولی فقیه در بسیج، با گستردگی بی‌نظیر مأموریت‌ها، نیازمند توجه و حمایت ویژه است.

سردار قریشی با اشاره به حجم عظیم مسئولیت‌های نمایندگی ولی فقیه در بسیج، گفت: کمترین حجم کاری که بر عهده عزیزان نمایندگی ولی فقیه در بسیج قرار دارد، بیش از دو میلیون مدیر و فرمانده را شامل می‌شود و در حوزه تأیید محتوا و مباحث شرعی، فعالیتی بسیار گسترده و فراتر از سایر مجموعه‌های سپاه بر عهده این نهاد است.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین افزود: مجموعه نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین، مسئولیت خطیر صیانت و مراقبت از اولین نهاد خودجوش انقلابی یعنی بسیج را بر عهده دارد.

وی یادآور شد: بعد از بنیاد شهید، اولین نهادی که به صورت خودجوش شکل گرفت، بسیج بود و حضرت امام (ره) با انتصاب نماینده ولی فقیه در سپاه، زمینه‌ساز شکل‌گیری هویتی شد که امروز مرهون همان تدبیر است.

سردار قریشی خطرنشان کرد: سپاه در طول بیش از نیم قرن، با وجود هجمه‌های فرهنگی و سیاسی، توانسته جایگاه خود را حفظ کند و این مرهون تلاش‌های بی‌وقفه نمایندگی ولی فقیه در حوزه‌های اعتقادی، معنوی و بصیرت‌افزایی است.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه موفقیت سپاه در گرو تلفیق ابعاد فنی و معنوی است، گفت: اگر همت جهادی و روحیه شهادت‌طلبی در کنار پیشرفت‌های فنی نبود، هرگز نمی‌توانستیم در مقابل قدرت‌های برتر دنیا اراده خود را تحمیل کنیم؛ این همان معجزه‌ای است که از برکت نگاه دینی و مراقبت‌های نمایندگی ولی فقیه حاصل شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به برخی سم‌پاشی‌های دشمنان و رسانه‌های معاند، عنوان کرد: تصاویر و مستنداتی که در آینده از حضور رهبر معزز و فرمانده کل قوا حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) در میان مردم و کوچه و خیابان و جلسات با فرماندهان نیروهای مسلح منتشر خواهد شد، بار دیگر موجب رسوایی دشمناه بدخواهِ ملت ایران خواهد شد.

سردار قریشی با تأکید بر ضرورت بصیرت‌افزایی در شرایط کنونی، تصریح کرد: امروز که دشمن در پی اختلاف‌افکنی میان نیروهای انقلابی و متدینین است، نیاز به کار سیاسی و مراقبتی بیش از هر زمان دیگری حس می‌شود.