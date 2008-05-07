35 واحد محصولات غذایی و آشامیدنی در سمنان به بهره برداری رسید

عباس رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: واحدهای به بهره برداری رسیده، اشتغال 369 نفر را فراهم آورده اند که در این واحد ها بیش از 169 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

وی عنوان کرد: 21 طرح توسعه با پیشرفت فیزیکی 20 تا 99 درصد در استان در دست اجرا است که قابلیت اشتغالزایی آن 410 نفر است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان سمنان خاطرنشان کرد: واحد های محصولات غذایی و آشامیدنی استان انواع روغنهای نباتی، دانه های آسیاب شده غلات، مواد خبازی، ماکارونی، بیسکویت، کنسرو گوشت، آبمیوه از کنسانتره میوه، انواع بستنی سنتی و یخی و محصولات لبنی را تولید می کنند.