۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۲۷

35 واحد محصولات غذایی و آشامیدنی در سمنان به بهره برداری رسید

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان سمنان گفت: 35 واحد محصولات غذایی و آشامیدنی، سال گذشته در سمنان به بهره برداری رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 67 درصد افزایش داشته است.

عباس رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: واحدهای به بهره برداری رسیده، اشتغال 369 نفر را فراهم آورده اند که در این واحد ها بیش از 169 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

وی عنوان کرد: 21 طرح توسعه با پیشرفت فیزیکی 20 تا 99 درصد در استان در دست اجرا است که قابلیت اشتغالزایی آن 410 نفر است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان سمنان خاطرنشان کرد: واحد های محصولات غذایی و آشامیدنی استان انواع روغنهای نباتی، دانه های آسیاب شده غلات، مواد خبازی، ماکارونی، بیسکویت، کنسرو گوشت، آبمیوه از کنسانتره میوه، انواع بستنی سنتی و یخی و محصولات لبنی را تولید می کنند.

