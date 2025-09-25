به گزارش خبرنگار مهر، رضا بهراملو عصر پنجشنبه در آئین افتتاح طرح توسعه شرکت تولید بستنی ملایر با سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیارد ریال اظهار کرد: این واحد یکی از ۱۰۳ واحد صنایع تبدیلی استان است که ۱۴ واحد آن در بخش دام، طیور و لبنی فعالیت دارد.
وی افزود: فاز نخست این واحد پیشتر آغاز به کار کرده و امروز فاز دوم به عنوان طرح توسعه مورد بهرهبرداری
بهراملو عنوان کرد: فعالیت این واحد از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ آغاز شده و تولید آن از مردادماه امسال با سرمایهگذاری صددرصد شخصی ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت تولید بستنی ملایر نیز در آئین افتتاح با اشاره به دریافت دو وام جمعاً به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال، گفت: بخش عمده سرمایه مورد نیاز معادل چهار هزار میلیارد ریال از منابع شخصی تأمین شده است. به گفته وی، این شرکت هماکنون برای فعالیت کامل نیازمند دو هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش است.
محمدرضا زهرهوند ادامه داد: در حال حاضر ۶۲ نفر به صورت مستقیم و ۳۰۰ نفر به شکل غیرمستقیم مشغول به کار هستند و ظرفیت تولید روزانه این واحد در یک شیفت ۲۵ تن و در سه شیفت ۷۵ تن است، اما فعلاً تنها با ۱۰ درصد ظرفیت فعالیت دارد.
زهرهوند با بیان اینکه محصولات این شرکت در بیشتر استانهای کشور عرضه میشود، افزود: ۴۰ درصد تولیدات به استان سیستان و بلوچستان ارسال میشود و بازار فروش این محصولات کاملاً مطلوب است.
وی همچنین از برنامه توسعه تنوع محصولات خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳۰ نوع بستنی تولید میشود که این رقم در سال آینده به ۶۰ نوع افزایش خواهد یافت. در صورت تکمیل طرح توسعه، ظرفیت اشتغال مستقیم تا سه سال آینده به ۲۶۰ نفر و در سال پنجم به ۵۰۰ نفر خواهد رسید.
