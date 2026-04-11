۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۰۰

خلیلی مدال برنز کشتی قهرمانی آسیا را صید کرد

خلیلی مدال برنز کشتی قهرمانی آسیا را صید کرد

سینا خلیلی کشتی گیر وزن۷۰کیلوگرم با پیروزی۱۱ بر۰ شهزادبک یاراشیف از ازبکستان را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.

