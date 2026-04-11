۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۰۰ خلیلی مدال برنز کشتی قهرمانی آسیا را صید کرد سینا خلیلی کشتی گیر وزن۷۰کیلوگرم با پیروزی۱۱ بر۰ شهزادبک یاراشیف از ازبکستان را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.
