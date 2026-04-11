به گزارش خبرنگار مهر، سینا خلیلی ملی‌پوش کشتی آزاد ایران پس از کسب مدال برنز در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: شرمنده همه مردم شدم، دوست داشتم مدال طلا بگیرم اما واقعا وضعیت داوری افتضاح بود. حق من خورده شد در حالی که باید فینالیست می‌شدم. با این حال خدا را شکر دست خالی برنمی‌گردم. امیدوارم در مسابقات بعدی به مدال طلا برسم.

وی در مورد شکست کشتی‌گیر ازبکستانی در مرحله رده‌بندی گفت: در رده‌بندی کشتی‌گیر ازبکستانی حریف خوبی بود اما خدا را شکر توانستم او را شکست بدهم و به مدال بزنز برسم. امیدورام مهره خوبی برای آینده باشیم. از پژمان درستکار و علیرضا دبیر که به من اعتماد کردند تشکر می‌کنم.