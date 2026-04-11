  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۳۷

کشتی قهرمانی آسیا - بیشکک

سینا خلیلی به مدال برنز رسید

عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران با پیروزی برابر حریف خود در مبارزه رده بندی به مدال برنز آسیا دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا به میزبانی بیشکک قرقیزستان، در وزن ۷۰ کیلوگرم سینا خلیلی در مرحله رده‌بندی به مصاف شهزادبک یاراشیف از ازبکستان رفت که با نتیجه ۱۱ بر صفر پیروز و به مدال برنز رسید.
خلیلی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر ۳ سنجر دوسجانوف قهرمان آسیا از قزاقستان را شکست داد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ مقابل تولگا تومور اوچیر دارنده مدال نقره و برنز جهان از مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت.

کد مطلب 6798174

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها