سینا خلیلی به مدال برنز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا به میزبانی بیشکک قرقیزستان، در وزن ۷۰ کیلوگرم سینا خلیلی در مرحله رده‌بندی به مصاف شهزادبک یاراشیف از ازبکستان رفت که با نتیجه ۱۱ بر صفر پیروز و به مدال برنز رسید.

خلیلی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر ۳ سنجر دوسجانوف قهرمان آسیا از قزاقستان را شکست داد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ مقابل تولگا تومور اوچیر دارنده مدال نقره و برنز جهان از مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت.