۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

خدمات رایگان درمانی به ۴۰۰ نفر در محله چغاگلان کرمانشاه

کرمانشاه - رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه از ارائه خدمات رایگان درمانی به بیش از ۴۰۰ نفر در ایستگاه بسیج جامعه پزشکی محله چغاگلان خبر دادند.

سعید کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان فعالیت ایستگاه درمانی بسیج جامعه پزشکی در محله چغاگلان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این ایستگاه با هدف ارائه خدمات رایگان به ساکنان محله چغاگلان که در پی حمله رژیم صهیونیستی و آمریکایی به منازل مسکونی آسیب وارد شده بود، راه‌اندازی شد.

وی افزود: در طول برپایی این ایستگاه، تیم‌های تخصصی و فوق‌تخصصی در حوزه‌های مختلف پزشکی به ارائه خدمات درمانی به شهروندان پرداختند.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه ادامه داد: خدمات ارائه‌شده شامل ویزیت‌های تخصصی در حوزه‌های گوارش، اطفال، بیهوشی قلب، پزشکی عمومی و طب سنتی بود.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، خدماتی مانند مشاوره درمانی، اورژانس اجتماعی و پایش قند و فشار خون نیز توسط تیم‌های تخصصی به‌صورت رایگان انجام شد.

کیانی خاطرنشان کرد: در سه مرحله برگزاری این ایستگاه، بیش از ۴۰۰ نفر از ساکنان محله چغاگلان از خدمات رایگان بهره‌مند شدند.

وی در پایان گفت: تلاش می‌کنیم این‌گونه برنامه‌ها در مناطق مختلف استان ادامه یابد تا دسترسی مردم به خدمات درمانی تسهیل شود.

