۲۲ گروه واکنش سریع پزشکی در کرمانشاه تشکیل شد

سعید کیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه اظهار کرد: در راستای ارتقای سواد سلامت و تقویت آمادگی عمومی، طرح‌های آموزشی گسترده‌ای در سطح محلات اجرا شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های خودامدادی و دگرامدادی افزود: تاکنون ۲۲ مرحله آموزش‌های ضروری پزشکی برای شهروندان برگزار شده و در هر مرحله گروه‌های واکنش سریع محلی شکل گرفته‌اند تا در شرایط بحران بتوانند خدمات اولیه را به مردم ارائه دهند.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه استقبال مردم از این دوره‌ها قابل توجه بوده است، گفت: در هر دوره بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر شرکت می‌کنند و پس از پایان آموزش، گواهی دریافت می‌کنند و هدف اصلی این برنامه ارتقای مستمر سواد سلامت در جامعه است.

کیانی با اشاره به تداوم این طرح‌ها تصریح کرد: این برنامه‌ها محدود به شرایط خاص مانند جنگ رمضان نیست و به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا سطح آمادگی عمومی در برابر حوادث افزایش یابد.

وی از راه‌اندازی خدمات جدید درمانی نیز خبر داد و افزود: خدمت پزشک آنلاین به‌صورت رایگان از طریق پیام‌رسان ایتا راه‌اندازی شده تا مردم بتوانند به‌صورت مجازی مشاوره‌های پزشکی دریافت کنند و همچنین پویش نذر خون با همکاری اعضای بسیج جامعه پزشکی برای تأمین نیاز استان اجرا شده است.

رئیس بسیج جامعه پزشکی کرمانشاه ادامه داد: در کنار این اقدامات، گروه واکنش سریع پزشکی و جراحی نیز با مدیریت رئیس سازمان نظام پزشکی استان تشکیل شده که در مواقع بحرانی آمادگی ارائه خدمات تخصصی دارد.

کیانی با اشاره به فعالیت‌های جهادی در مناطق محروم گفت: ۲۲ گروه جهادی پزشکی در سطح استان فعال هستند و به‌تازگی در منطقه چقاگلان یک اردوی جهادی یک‌هفته‌ای برگزار شد که طی آن خدمات پزشکی، دندانپزشکی و دارویی به‌صورت رایگان به مردم ارائه شد.

وی افزود: در این اردو حتی پزشکان فوق‌تخصص نیز بدون دریافت هزینه در ارائه خدمات مشارکت داشتند که نشان‌دهنده روحیه جهادی و مردمی این مجموعه است.

مشاور مردمی‌سازی درمان استاندار کرمانشاه همچنین از فعالیت تیم‌های سیار در برنامه‌های مختلف از جمله تجمعات مردمی خبر داد و گفت: این تیم‌ها با همکاری هلال احمر خدماتی مانند ویزیت رایگان، تست فشار خون و قند خون را به شهروندان ارائه می‌دهند.

کیانی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی این برنامه‌ها مردمی‌سازی درمان و گسترش عدالت سلامت در سراسر استان است و تلاش می‌کنیم این تجربه موفق را در سطح ملی نیز توسعه دهیم.