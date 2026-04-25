نجات ۲ دامدار و ۴۰۰ راس گوسفند از سیلاب رودخانه دز

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر بیدلی شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: با پیگیری‌های فرماندار شهرستان دزفول و تلاش‌های سازمان آتش‌نشانی شهرداری دزفول، مدیریت سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل سد و نیروگاه دز، شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال خوزستان، مدیریت امور آب شمال غرب استان، مدیریت سد تنظیمی دز(علی کله)، مدیریت بحران استانداری خوزستان، دهیاری و شورای اسلامی روستای عباس‌آباد و عوامل محلی، عملیات نجات دو چوپان و صدها دام از سیلاب رودخانه دز در بیشه عباس‌آباد با موفقیت انجام شد.

وی افزود: در این عملیات، با کاهش دبی خروجی سد تنظیمی دز، تعداد ۴۰۰ راس گوسفند و دو نفر چوپان از محاصره سیلاب نجات یافته و به مکان‌های امن منتقل شدند.

روابط‌عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول نیز امروز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به منظور حفظ تراز آب و مهار سیلاب، آب سد دز رها سازی می‌شود که در این راستا ضروری است عشایر و دامداران ساکن در حاشیه و بستر رودخانه دز ضمن پرهیز از استقرار در مناطق کم‌ارتفاع و در معرض خطر، نسبت به جابه‌جایی سریع چادرها، احشام و تجهیزات خود به نقاط امن و مرتفع اقدام کنند تا از هرگونه خسارت احتمالی جلوگیری شود.

در این اطلاعیه همچنین آمده است مردم و گردشگران از حضور در حاشیه و بستر رودخانه دز فاصله بگیرند.