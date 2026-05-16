به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم نصب تندیس شهید چمران صبح امروز ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ با هدف پاسداشت قهرمانان همیشه زنده با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، داوود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران و هادی حق بین شهردار منطقه یک تهران برگزار شد.
هادی حقبین شهردار منطقه یک تهران با قدردانی از تلاش کارکنان مدیریت شهری گفت: در منطقه یک تهران شاید درک کاملی از دستاوردهایی که همکاران ما در حوزه خدمات شهری رقم زدهاند وجود نداشته باشد، در حالی که آنها در این حوزه توجه ویژه و اقدامات قابل توجهی داشتهاند و جا دارد از تلاشهایشان قدردانی کنم.
وی با اشاره به شرایط سال گذشته افزود: سالی که پشت سر گذاشتیم سالی پرحادثه بود و اکنون نیز به سالگرد شهدای جنگ ۱۲ روزه نزدیک میشویم. در این مدت سالی را پشت سر گذاشتیم که فراز و نشیبهای زیادی داشت، اما مدیریت شهری تلاش کرد در چنین شرایطی توجه ویژهای به زندگی عادی مردم داشته باشد.
شهردار منطقه یک تهران ادامه داد: حوزه نگهداشت شهر نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و تلاش کردیم خدماترسانی به شهروندان با کیفیت بیشتری ادامه پیدا کند.
حقبین با اشاره به اهمیت ثبت و روایت رشادتها و ایثارگریها گفت: ما در یک پیچ تاریخی بزرگ از انقلاب قرار داریم و باید ثبت تاریخی مناسبی از این مقطع داشته باشیم.
وی افزود: به همین جهت تلاش کردیم موضوع شهادت و یاد و خاطره شهدا را ثبت کنیم و خاطرات آنها را به تصویر بکشیم. در سال گذشته نیز در شرقیترین نقطه شهر تهران تندیس شهید بابایی نصب شد.
شهردار منطقه یک تهران همچنین از اجرای یک اقدام جدید در این منطقه خبر داد و گفت: با توجه به اینکه به سالگرد شهدای جنگ ۱۲ روزه نزدیک میشویم، در میدان قدس که محل اصابت موشکها بوده است، انشاءالله المان شهدای میدان قدس نصب خواهد شد تا یاد و خاطره این شهدا برای شهروندان ماندگار شود.
نظر شما