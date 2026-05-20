۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۷

گفتگوی وزرای بهداشت ایران و عمان در ژنو

وزیر بهداشت کشورمان پس از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت با همتای عمانی خود، دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، در این دیدار که در فضایی بسیار دوستانه و صمیمی برگزار شد، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت کشورمان ضمن تشکر از تلاش های عمان در جهت جلوگیری از بروز جنگ در منطقه و تلاش‌های دیپلماتیک این کشور برای پایان جنگ، به خسارات وارده به نظام سلامت و کادر سلامت ایران اشاره کرد.

وی ضمن ارائه گزارش مستند این خسارات به طرف عمانی، بر توانمندی های ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم کشورمان در تمام زمینه‌ها از جمله درمان‌های پیشرفته مانند پیوند اعضاء و درمان سرطان تأکید کرد.

«هلال بن علی السبتی» وزیر بهداشت عمان نیز در این دیدار با اشاره به سابقه طولانی روابط دوستانه دو کشور، از تبادلات علمی پزشکی ایران و عمان به نیکی یاد کرد.

وی همچنین از آمادگی عمان برای همکاری های مشترک با ایران در زمینه‌های پزشکی و دارویی خبر داد و به امکانات کشورش در حوزه سلامت اشاره کرد.

وزیر بهداشت عمان همچنین از گسترش تبادلات علمی و توسعه درمان‌های پیشرفته در هر دو کشور، استقبال کرد.

در پایان این دیدار پیشنهاد شد دو کارگروه علمی و اقتصادی برای پیگیری راهکارهای تقویت همکاری های حوزه سلامت دو کشور تشکیل شود که مورد موافقت هر دو طرف قرار گرفت.

حبیب احسنی پور

