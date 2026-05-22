پیروزی بختیاری مقابل حریف چینی و کسب مدال طلای قهرمانی آسیا

امیرسینا بختیاری مقابل حریف چینی به پیروزی رسید و مدال طلای قهرمانی آسیا در وزن ۷۴- کیلوگرم را به دست آورد.