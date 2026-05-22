۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳ کد مطلب 6837500 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳ پیروزی بختیاری مقابل حریف چینی و کسب مدال طلای قهرمانی آسیا امیرسینا بختیاری مقابل حریف چینی به پیروزی رسید و مدال طلای قهرمانی آسیا در وزن ۷۴- کیلوگرم را به دست آورد. دور افتخار زندی با پرچم ایران پس از کسب مدال طلای قهرمانی آسیا دومین طلا برای تکواندو ایران ثبت شد/ ابوالفضل زندی هم قهرمان آسیا شد ولی زاده نایب قهرمان آسیا شد مهدی حاجیموسایی به مدال طلا رسید/ پنجمین مدال برای تکواندو ایران برچسبها امیر سینا بختیاری تکواندو تیم ملی تکواندو مسابقات قهرمانی آسیا
