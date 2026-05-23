به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز سوم رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا که به میزبانی مغولستان در جریان است، ظهر امروز شنبه مهدی حاج موسایی در فینال برابر قهرمان المپیک و جهان از کره جنوبی به روی شیاپچانگ رفت و با شکست دادن این حریف پرافتخار به مدال طلا رسید. ملی پوش کشورمان در دو راند ۱۶ بر ۷ و ۱۱ بر ۳ حریف را مقتدرانه شکست داد.

در وزن ۶۳- کیلوگرم مردان که ۲۴ تکواندوکار حضور داشتند مهدی حاج موسایی در دور نخست استراحت داشت و در مرحله یک هشتم نهایی برابر رافائل از لبنان به برتری دو بر صفر رسید. وی در مرحله یک چهارم نهایی دو بر صفر هوانگ از چین را برد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

این ملی پوش کشورمان با پیروزی در این مرحله برابر سمیرخان ابوکروف از قزاقستان فینالیست شد و برای کسب مدال طلا به مصاف جون جانگ قهرمان جهان و المپیک از کره جنوبی رفت.

جون جانگ دارنده مدال برنز المپیک ۲۰۲۴ پاریس، قهرمان جهان ۲۰۲۳، برنده برنز جهان ۲۰۲۵، قهرمان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ و صاحب دو طلای آسیا است. او با حاجی موسایی بارها دیدار کرده و در مهم ترین مسابقه یعنی در دیدار نیمه نهایی قهرمانی جهان ووشی برابر مهدی حاجی موسایی شکست خورد.