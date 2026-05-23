  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

تکواندو قهرمانی آسیا - مغولستان

مهدی حاجی‌موسایی به مدال طلا رسید/ پنجمین مدال برای تکواندو ایران

مهدی حاجی‌موسایی به مدال طلا رسید/ پنجمین مدال برای تکواندو ایران

ملی‌پوش تکواندو ایران که با شکست حریفانش به فینال قهرمانی آسیا راه یافته بود، با شکست دادن قهرمان جهان و المپیک به مدال طلا دست پیدا کرد. این پنجمین مدال تیم ملی و چهارمین طلای ایران بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز سوم رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا که به میزبانی مغولستان در جریان است، ظهر امروز شنبه مهدی حاج موسایی در فینال برابر قهرمان المپیک و جهان از کره جنوبی به روی شیاپچانگ رفت و با شکست دادن این حریف پرافتخار به مدال طلا رسید. ملی پوش کشورمان در دو راند ۱۶ بر ۷ و ۱۱ بر ۳ حریف را مقتدرانه شکست داد.

در وزن ۶۳- کیلوگرم مردان که ۲۴ تکواندوکار حضور داشتند مهدی حاج موسایی در دور نخست استراحت داشت و در مرحله یک هشتم نهایی برابر رافائل از لبنان به برتری دو بر صفر رسید. وی در مرحله یک چهارم نهایی دو بر صفر هوانگ از چین را برد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

این ملی پوش کشورمان با پیروزی در این مرحله برابر سمیرخان ابوکروف از قزاقستان فینالیست شد و برای کسب مدال طلا به مصاف جون جانگ قهرمان جهان و المپیک از کره جنوبی رفت.

جون جانگ دارنده مدال برنز المپیک ۲۰۲۴ پاریس، قهرمان جهان ۲۰۲۳، برنده برنز جهان ۲۰۲۵، قهرمان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ و صاحب دو طلای آسیا است. او با حاجی موسایی بارها دیدار کرده و در مهم ترین مسابقه یعنی در دیدار نیمه نهایی قهرمانی جهان ووشی برابر مهدی حاجی موسایی شکست خورد.

کد مطلب 6838205

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها