شیران پارسی در مصاف فراعنه

تیم ملی ایران با هدایت امیر قلعه‌نویی برای چهارمین بار متوالی به جام جهانی رسید و در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ با سه تیم بلژیک، مصر و نیوزیلند هم‌گروه شده است.