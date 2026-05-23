۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

واکنش فدراسیون فوتبال به رد ویزای سه بازیکن تیم ملی

فدراسیون فوتبال نسبت به شایعات رد درخواست ویزای اعضای تیم ملی فوتبال واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون فوتبال، در پی انتشار برخی شایعات درباره رد درخواست ویزای تعدادی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، ضمن تکذیب این اخبار اعلام می‌شود که فرایند اداری مربوط به اخذ ویزا از سوی فدراسیون فوتبال و تیم ملی طبق روال انجام گرفته و ادعای مطرح شده کذب است.

از رسانه‌ها و فعالان محترم رسانه‌ای درخواست می‌شود از گمانه‌زنی و انتشار اخبار غیررسمی در این خصوص پرهیز کنند.

بدیهی است فدراسیون فوتبال ایران، اخبار و اطلاعات مربوط به روند اعزام تیم ملی به جام جهانی را از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

