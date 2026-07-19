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کد مطلب 6893072
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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۵

اشک‌های مسی پس از قهرمانی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶

اشک‌های مسی پس از قهرمانی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶

لیونل مسی پس از شکست مقابل اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ با چشمانی اشکبار با جام وداع کرد.

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