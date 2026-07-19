دریافت 14 MB کد مطلب 6893072 https://mehrnews.com/x3cBVX ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۵ کد مطلب 6893072 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۵ اشکهای مسی پس از قهرمانی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ لیونل مسی پس از شکست مقابل اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ با چشمانی اشکبار با جام وداع کرد. کپی شد مطالب مرتبط سلطه اسپانیا بر جوایز فردی/ رودری بهترین بازیکن جام جهانی شد لحظه بالا بردن جام قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۶ توسط بازیکنان اسپانیا گل اسپانیا به آرژانتین توسط فران تورس در فینال جام جهانی امباپه آقای گل جام جهانی شد/ دست مسی به بهترین پاسور هم نرسید برچسبها لیونل مسی جام جهانی 2026 تیم ملی فوتبال اسپانیا
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