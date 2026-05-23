۲ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۰

مهدی طارمی به اردوی تیم ملی فوتبال ایران پیوست

مهاجم تیم فوتبال المپیاکوس یونان به جمع ملی پوشان کشورمان در اردوی آماده سازی ترکیه اضافه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی اردوی تیم ملی فوتبال ایران پیش از اعزام به آمریکا برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، از دوشنبه ۲۸ دی‌ماه در آنتالیا ترکیه آغاز شد.

در این مدت ۲۱ بازیکن لیگ برتری حاضر در اردو، زیر نظر کادر فنی تمرینات تاکتیکی خود را دنبال کردند. طبق برنامه با اضافه شدن بازیکنان لژیونر، ترکیب تیم ملی به مرور کامل خواهد شد.

در این میان، مهدی طارمی، مهاجم المپیاکوس، روز جمعه به جمع سایر ملی پوشان اضافه شد. او پس از حضور در دیدار پایانی فصل تیمش مقابل آ.ا.ک آتن و کسب عنوان نایب‌قهرمانی سوپرلیگ یونان راهی اردوی تیم ملی شد.

