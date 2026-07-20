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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶

برپایی سفره حضرت رقیه(س) در مشهد

برپایی سفره حضرت رقیه(س) در مشهد

مشهد- در این فیلم تصاویری از آغاز مراسم معنوی سفره حضرت رقیه(س) در خیابان سجاد مشهد را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6894021

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