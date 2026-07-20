https://mehrnews.com/x3cCkk ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶ کد مطلب 6894021 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶ برپایی سفره حضرت رقیه(س) در مشهد مشهد- در این فیلم تصاویری از آغاز مراسم معنوی سفره حضرت رقیه(س) در خیابان سجاد مشهد را مشاهده می کنید. دریافت 13 MB کد مطلب 6894021 کپی شد مطالب مرتبط حضرت رقیه(س)؛ الگوی وفاداری، استقامت و عزتنفس دختران عزاداری سومین شب محرم در حرم رضوی حال و هوای کودکانه در مراسم عزاداری حضرت رقیه(س) در مشهد حضرت زینب (س)؛ معمار ماندگاری عاشورا و الگوی مقاومت آگاهانه عهد دختران با کوچکترین سفیر کربلا برچسبها حضرت رقیه مشهد جنگ رمضان
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