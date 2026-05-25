۵۷ فقره پرونده تخلف صنفی در مازندران تشکیل شد

بهروز طهماسبی اندارگلی در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد بازرسی‌های این اداره در طی اردیبهشت ماه سال جاری را ۳۷۷ مورد و تعداد تشکیل پرونده را ۵۷ مورد با ارزش ریالی ۸ میلیارد و ۸۸۱ میلیون و ۱۴۰ هزار ریال برشمرد.

رئیس صمت اداره سوادکوه شمالی با اشاره به انجام ۱۲ گشت مشترک با ادارات همکار در سطح شهرستان در طی ماه گذشته، گفت: تعداد پرونده قاچاق ۵ مورد با ارزش ریالی ۸ میلیارد و ۸۲۰ میلیون و ۶۱ هزار ریال و ارزش ریالی پرونده‌های گرانفروشی نیز ۶۱ میلیون و ۷۹ هزار ریال بوده است.

وی با بیان اینکه در طی اردیبهشت ماه سالجاری میزان ۵۰۰ کیلو گوشت مرغ منجمد تنظیم بازاری با قیمت مصوب در سطح شهرستان توزیع شد، از توزیع ۲ تن دیگر گوشت مرغ منجد تنظیم بازاری برای هفته جاری خبر داد و گفت: همچنین در راستای تنظیم بازار محرم، هماهنگی‌های لازم با هیئت‌های مذهبی و اداره تبلیغات اسلامی شهرستان در حال انجام است.

این مسئول با اشاره به اینکه بازرسان این اداره با همکاری بازرسان اداره‌کل صمت در طی بازرسی از انبارهای واحدهای تولیدی در سطح شهرستان موفق به شناسایی یک واحد متخلف شدند، افزود: تخلف این واحد تولیدی در عدم ثبت موجودی کالا در سامانه جامع تجارت بوده و پرونده این واحد تولیدی جمعا به ارزش ۵هزار میلیارد تومان تشکیل و جهت سیر قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.