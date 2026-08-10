به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در پیامی، انتصاب محسن رضایی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت کشور تبریک گفت واظهار کرد: مردم امروز بیش از گذشته چشمانتظار تصمیماتی سنجیده، بهموقع و آیندهنگر از شورای عالی امنیت ملیاند.
متن پیام تبریک حضرتی به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند، سردار سرلشکر محسن رضایی
انتصاب جنابعالی به دبیری شورای عالی امنیت ملی را صمیمانه تبریک میگویم.
سالهای دفاع مقدس، یکی از مهمترین دورههای مسئولیت جنابعالی در مدیریت شرایط بحرانی کشور بود؛ دورانی که بهعنوان فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مسئولیت سازماندهی نیروها، مدیریت بخش مهمی از میدان جنگ، طراحی و هدایت عملیاتها و هماهنگی ظرفیتهای گسترده کشور را بر عهده داشتید. برای من که خود بخشی از آن دوران را در متن جنگ تجربه کردهام، دشواری تصمیمها و سنگینی مسئولیت فرماندهی در آن روزها، تجربهای نزدیک و ملموس است.
امروز نیز پس از گذشت سالها، در یکی از حساسترین و دشوارترین مقاطع تاریخ معاصر ایران، مسئولیتی بزرگ بر دوش شما قرار گرفته است. پیامدهای جنگ، پیچیدگی شرایط منطقه، تهدیدهای امنیتی و اقتصادی و ضرورت تقویت آرامش و ثبات در کشور، جایگاه شورای عالی امنیت ملی را بیش از گذشته در کانون تصمیمگیریهای راهبردی قرار داده است.
اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس شورای عالی امنیت ملی، دکتر مسعود پزشکیان، به جنابعالی، در کنار تجربه طولانی شما در عرصههای دفاعی، امنیتی، سیاسی و مدیریتی، پشتوانهای مهم برای ایفای این مسئولیت خطیر در شرایط حساس امروز کشور است.
مردم امروز بیش از گذشته چشمانتظار تصمیماتی سنجیده، بهموقع و آیندهنگر از شورای عالی امنیت ملیاند؛ تصمیماتی که در کنار صیانت از امنیت و منافع ملی، به ثبات کشور، کاهش نگرانیهای جامعه و گشودهشدن مسیر توسعه و پیشرفت کمک کند.
تجربه آن سالهای دشوار به ما آموخته است که فرماندهی در روزهای سخت، تنها اداره میدان نبرد نیست؛ هنر اصلی، دیدن تمام صحنه، گرد آوردن ظرفیتها، تصمیم درست در لحظههای حساس و گشودن راهی برای آینده است. امروز ایران بار دیگر به چنین تجربه و نگاهی نیاز دارد.
یاد و خاطره شهید لاریجانی را نیز گرامی میدارم و از خدمات و تلاشهای برادرم دکتر محمدباقر ذوالقدر در دوره مسئولیت ایشان در شورای عالی امنیت ملی صمیمانه قدردانی میکنم.
برادر محسن؛ خاطره آن روزهای دشوار هنوز برای بسیاری از ما زنده است. میدانها تغییر کردهاند، اما مسئولیت همچنان همان مسئولیت است؛ پاسداری از ایران، تأمین آرامش مردم و گشودن راهی مطمئن به سوی آینده.
برای جنابعالی در این مسئولیت خطیر و در مسیر صیانت از امنیت و منافع ملی، تقویت انسجام و ثبات کشور و خدمت به مردم عزیز ایران، آرزوی توفیق دارم.
الیاس حضرتی
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت
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