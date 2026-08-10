نتایج آزمون سمپاد پایه دهم اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانش آموزان شرکت‌کننده در آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) دوره دوم متوسطه سال ۱۴۰۵ که آزمون آنها در ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شد، می توانند، نتایج این آزمون را در قالب کارنامه از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مشاهده کنند.



دانش‌آموزانی که در این آزمون قبول شده‌اند لازم است برای ثبت‌نام از روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد تا روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور با در دست داشتن مدارک لازم (اصل شناسنامه، کارنامه قبولی پایه‌های هشتم و نهم، ۶ قطعه عکس ۴×۳ و ...) به مدرسه محل قبولی خود مراجعه کنند. عدم مراجعه در تاریخ تعیین شده به منزله انصراف قطعی از ثبت‌نام تلقی خواهد شد.



نکات و یادآوری‌های مهم:



۱- سهمیه‌های شاهد (ایثارگران) و روستایی برای متقاضیان ورودی مدارس نمونه دولتی بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت آموزش و پرورش و طبق شرایط مندرج در صفحه ۱۰ دفترچه راهنمای ثبت‌نام اعمال شده است.



۲- تسهیلات همزادی برای همه دانش‌آموزانی که شرایط مندرج در بندهای «ج» و «د» صفحه ۱۱ دفترچه راهنمای ثبت‌نام را داشتند، اعمال شده و توضیحات لازم در این خصوص برای این گروه از دانش‌آموزان در کارنامه درج شده است.



۳- معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم پایه نهم در نمره کل متقاضیان ورودی مدارس نمونه دولتی دارای تأثیر ۳۰ درصدی است. این معدل بر اساس اطلاعات دریافت شده از وزارت آموزش و پرورش برای دانش‌آموزان اعمال شده است.



۴- طبق مندرجات بندهای ۳ و ۴ صفحات ۶ و ۷ دفترچه راهنمای ثبت‌نام، با توجه به اینکه پذیرش نهایی دانش‌آموزان در مدارس دوره دوم متوسطه سمپاد/ نمونه دولتی، برای رشته‌های تحصیلی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و فنی حرفه‌ای (صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر) منوط به احراز شرایط انتخاب رشته/زمینه، مطابق آیین‌نامة اجرایی هدایت تحصیلی در خرداد ماه است، لذا اطلاعات مربوط به هدایت تحصیلی بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت آموزش و پرورش برای دانش‌آموزان اعمال شده است. لذا دانش‌آموزانی که در هر یک از رشته‌های تحصیلی، هدایت تحصیلی آنها از سوی وزارت آموزش و پرورش تأیید نشده، گزینش علمی در این رشته‌ها برای آنان صورت نگرفته است.



۵- اطلاعات علمی و توضیحات لازم برای شرکت کنندگان در این آزمون در کارنامه درج شده است. شایان ذکر است وضعیت علمی دانش‌آموزان پذیرفته شده تا اولویت قبولی در کارنامه مشاهده می‌شود.



۶- دانش‌آموزان می‌توانند پس از مشاهدۀ کارنامۀ خود در صورت داشتن سؤال صرفاً با توجه به موضوع، به روش‌های ذیل اقدام کنند:



الف) سؤالات درخصوص نمرات خام و نمره کل در سامانه پاسخ‌گویی اینترنتی سازمان سنجش به نشانی https://request.sanjesh.org (که لینک آن در ذیل کارنامه درج شده) قابل ثبت و پیگیری است.



ب‌) سؤالات و یا درخواست‌های مربوط به تسهیلات همزادان، ظرفیت مدارس و محدوده پذیرش، معدل پایه نهم، هدایت تحصیلی، نقل ‌و انتقال و تغییر محل قبولی (طبق ضوابط مندرج در بند ۷ صفحه ۱۲ دفترچه راهنمای ثبت‌نام) از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به آدرس my.medu.ir قابل ثبت و پیگیری است.



مهلت ثبت‌ درخواست در سامانه‌های مذکور حداکثر تا ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ خواهد بود.